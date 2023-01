Bivša Miss Universe opet je sretno zaljubljena: ''Kad tražiš sreću drugi put onda želiš da to bude sreća do kraja života!''

Ivana Delač nekadašnja je hrvatska Miss Universe, a crna kosa i šiške njezin su zaštitni znak, Odveli smo je na frizerski izazov i pretvorili u platinastu plavušu kratke kose. Uz frizersku transformaciju, priznala nam je da se i na ljubavnom planu stvari mijenjaju. Nakon trineastogodišnjeg braka ponovno ljubi i spremna je za drugi brak. Ipak, idilu kvare zdravstvene poteškoće s kojima se bori. O čemu se radi ispričala je našem Davoru Gariću za In magazin!

Miss Universe Hrvatske 2003., danas uspješna PR stručnjakinja Ivana Delač, na svojem je omiljenom ritualu - kod frizera. Ovih je dana proslavila rođendan, no godine joj ne mogu ništa.



''Godina je 43, prije četiri dana sam puhala i te svjećice! Mislim da svaka godina života nosi određeni period sreće, tuge, briga, što se vidi naravno na licu po pitanju bora, a i sijedih vlasi'', govori Ivana Delač.



Jesu li 40-e i u njezinu slučaju nove 30-e?



''Ja sam preferirala ove 30-te jer u 40-ima već malo bole leđa, pa sam malo umornija, pa ne mogu dugo ostati vani, pa moram osam sati spavati, ali što se tiče po pitanju karijere, posla, 40-te su možda najbolje godine za nekakav biznis'', kaže.



Ivana je danas poslovna žena, a ono čega se ne odriče godinama je njezina crna kosa. Odlučili smo i to promijeniti. Prvi će put, barem na trenutak, postati platinasta plavuša.



''Zapravo mi se jako sviđa! Prvi put sam u ovim svijetlim tonovima. Nikad nisam bila svjetlija od neke malo tamnije boje meda, ali ovo je stvarno wow! Tko zna, plavuše se bolje zabavljaju pa možda budem ovakva platinasta u budućnosti'', rekla je.



Perike su sastavni dio hairstyle opreme slavnih dama i zaslužne su za njihove neprestane transformacije. Ipak, žene se rijetko odlučuju na ovakve zahvate.



''Koji put bih voljela prerušiti se da me nitko ne prepoznaju. Nisam do sad imala prilike nositi periku ili vlasulju, ali sviđa mi se i na nekom sljedećem eventu kad se ukaže prilika - rado'', kaže.



U izdanju platinaste plavuše svoju mamu teško bi prepoznao i rođeni sin. Šesnaestogodišnji Noa njezina je najveća sreća.



''Prije svega sam mu majka koju cijeni i poštuje, a onda s druge strane smo i cimeri, živimo zajedno nas dvoje sami, lijepo su nam dani ispunjeni prijateljstvom, povjerenjem i ljubavlju'', kaže.



I ljubav prema jednom markantnom muškarcu ušuljala se u Ivanino srce.



''Ja sam sretno zaljubljena već eto nekoliko mjeseci. Neću puno otkrivati osim da sam sretna, ispunjena i blagoslovljena'', kaže.



Iza nje je brak iz kojeg pamti samo sretne dane, no pospremila ga je u prošlost. Bračnoj sreći dat će drugu šansu.



''Mislim, ja imam brak iza sebe trinaestogodišnji i drugi brak je uvijek nekako, usuđujem se reći, sretniji od onog prvog! Zašto?! Zato što smo u zrelijim godinama, zato što smo prošli određeno iskustvo, zato što tražimo partnera koji nam odgovara po svemu, od karijere do nekakvih karakternih osobina koje kad stupiš u četrdesetu točno znaš što paše mom karakteru. Kad tražiš sreću drugi put onda želiš da to bude sreća do kraja života!'', rekla je.



Trenuci idile u njezinu životu isprepliću se s bolovima. Nakon dugogodišnje borbe s ozljedom leđa, sada joj je dijagnosticirana i jedna podmukla bolest.



''Liječim svoju kralježnicu već desetak godina, to je nakon sporta valjda došlo, nešto malo eto s godinama, a ono što mi je dijagnosticirano je endometrioza s kojom se eto bori sve više žena i koja ne smije biti tabu tema zato što je to jako bolno i zato što se da dijagnosticirati i zato što se da sanirati'', priča.



Iako je u pitanju bolest od koje boluje jedna od deset žena, o njoj se ne govori mnogo.



''U IN Magazinu sam baš vidjela razgovor s Valerijom Đurđević koja je otvoreno pričala o endometriozi i postoperativnoj rehabilitaciji i odmah sam joj se javila jer smo i prijateljice da vidim gdje je sve bila i kako joj je sve dijagnosticirano. Bila sam u Bjelovaru kod doktorice Jug na magnetskoj rezonanciji, čekam rezultate, a onda ću vjerojatno u Petrovu bolnicu u razgovor s ginekolozima i kirurzima što dalje s tim. Bolno je, nezgodno je, onesposobljava, ali ima ovako nekih lijepih trenutaka kad se mogu urediti, kad se mogu našminkati i kad se mogu praviti kao da se ništa na zdravstvenom planu ne događa'', kaže.



To je njezino tajno oružje - bez obzira na sve koračati uzdignute glave i s osmijehom.



''Mislim da je kod nas žena najvažnije da ostanemo čvrstog karaktera, da vjerujemo u sebe, da se obrazujemo, da su sebe ulažemo, jer jedino tako jednostavno možete se svakim danom probuditi s osmijehom. Ja volim bit njegovana, bila sam Miss, jednom Miss uvijek Miss, volim biti dotjerana i mislim da svaka žena jednostavno zrači prvenstveno iznutra, a onda i izvana ako se eto malo uredi'', rekla je.



Onda će i kao fatalna crnka i kao platinasta plavuša, i s ovakvim osmijehom, moći sve što poželi!

