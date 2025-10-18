Sin našeg glazbenika stao pred oltar: "Moj prvorođeni, moj ponos!"

Ante Gelo s ponosom objavio da se njegov sin Jan oženio, a predivna fotografija mladenaca oduševila je pratitelje.
Na objavljenoj fotografiji mladenka Monika i mladoženja Jan s osmijehom od uha do uha sjede u retro bijelom kabrioletu, zračeći srećom i ljubavlju, dok Monika u rukama drži elegantan buket.
"Jučer je moj sin postao muž. Moj prvorođeni, moj Jan, moj ponos, moj frajer i predivna, lijepa, inteligentna i zanosna Monika. Bilo je divno i posebno. Neka vas blagoslovi i čuva dragi Bog. Sretno! Monika & Jan", napisao je Ante uz njihovu zajedničku fotografiju.
Brojni pratitelji i kolege iz glazbene industrije čestitali su poznatom glazbeniku na ovom važnom trenutku, a komentari su puni ljubavi i podrške.
Ante je inače u vezi s našom glumicom Jelenom Perčin, a više o njihovoj ljubavnoj priči pročitajte OVDJE.
Jelena Perčin i Ante Gelo - 1 Foto: Davor Puklavec/Pixsell
Jelena Perčin, Ante Gelo Foto: Neva Zganec/PIXSELL
