Sin našeg glazbenika stao pred oltar: "Moj prvorođeni, moj ponos!"

Ante Gelo s ponosom objavio da se njegov sin Jan oženio, a predivna fotografija mladenaca oduševila je pratitelje.

Poznati glazbenik i producent Ante Gelo podijelio je emotivnu objavu na društvenim mrežama povodom jednog od najsretnijih dana u životu njegove obitelji – vjenčanja sina Jana.

Na objavljenoj fotografiji mladenka Monika i mladoženja Jan s osmijehom od uha do uha sjede u retro bijelom kabrioletu, zračeći srećom i ljubavlju, dok Monika u rukama drži elegantan buket.

"Jučer je moj sin postao muž. Moj prvorođeni, moj Jan, moj ponos, moj frajer i predivna, lijepa, inteligentna i zanosna Monika. Bilo je divno i posebno. Neka vas blagoslovi i čuva dragi Bog. Sretno! Monika & Jan", napisao je Ante uz njihovu zajedničku fotografiju.

Brojni pratitelji i kolege iz glazbene industrije čestitali su poznatom glazbeniku na ovom važnom trenutku, a komentari su puni ljubavi i podrške.

Ante je inače u vezi s našom glumicom Jelenom Perčin, a više o njihovoj ljubavnoj priči pročitajte OVDJE.

