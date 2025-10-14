Bila je zvijezda narodne scene, a njezinu tragičnu sudbinu prorekla je Baba Vanga

Smrt Silvane Armenulić u dobi od 37 godina u stravičnoj prometnoj nesreći šokirala je cijelu državu.

Silvana Armenulić bila je među onima koji su popularizirali narodnu glazbu i sevdalinke diljem zemalja bivše Jugoslavije. Nastupala je po cijeloj Europi, a njezina tragična smrt i danas je obavijena velom tajne.

Rođena kao Zilha Barjaktarević 1939., u pjevačke vode uplovila je već u ranoj mladosti, ali glazbom se ozbiljnije počela baviti tek kada ju je u Sarajevu čuo harmonikaš Ismet Alajbegović. Želio je da se Silvana pridruži njegovu orkestru, ali kako je tada još bila maloljetna, za to je trebalo odobrenje njezinih roditelja.

Silvana Armenulić - 2 Foto: Youtube

Na početku se nisu slagali s idejom da tako mlada djevojka nastupa po kavanama i restoranima, ali ipak su promijenili mišljenje. Pjevanjem je kasnije pomagala prehraniti svojih dvanaestero braće i sestara, o kojima je njezina majka morala sama voditi brigu nakon što joj se otac odao alkoholu i napustio obitelj.

Pjevala je izvornu narodnu muziku, sevdalinke i starogradske pjesme, ali najveći uspjeh doživjela je kada je u televizijskoj seriji "Ljubav na seoski način" izvela pjesmu "Šta će mi život", koja je preko noći postala veliki hit, a ploča na kojoj se nalazila prodana je u za to vrijeme nevjerojatnih 300 tisuća primjeraka.

Upravo joj je tu pjesmu napisao legendarni Toma Zdravković, kojeg je upoznala na klupi u parku u Leskovcu, u kojem je nastupala. On je tada bio u teškoj situaciji i Silvana mu je ponudila da nastupa na njezinim koncertima, a Toma joj je u znak zahvale napisao pjesmu koja je postala jedan od njezinih najvećih hitova.

Zahvaljujući njoj Toma je izgradio blistavu karijeru, a njegova udovica Gordana Zdravković jednom je prilikom za srpske medije otkrila i da je potajno bio zaljubljen u nju te da ga je njezina smrt jako pogodila.

Silvana Armenulić - 1 Foto: Youtube

"Među njima je postojalo veliko prijateljstvo, ali ona je za njega bila nedostižna. Vjerujem da nikada nije imao hrabrosti ni kazati joj da je voli. Kada je poginula, bio je očajan. Sjećam se da nam je Lepa Lukić to javila. Nikada ga takvog nisam vidjela, toliko tužnog", ispričala je Gordana za srpsku televiziju K1.

Ona je ljubav pronašla u zagrljaju drugog muškarca - tenisača Radmila Armenulića, za kojeg se udala u tajnosti 1961. godine jer se on bojao reakcije svojih roditelja. Četiri godine kasnije došla im je kći Gordana, no unatoč tome brak je imao problema jer ju je Radmilo varao s drugim ženama, među kojima i Leposavom Jankov. Ovo iskustvo ju je nagnalo da snimi pesmu "Sedam godina ljubavi", a vjerovalo se kako su se prije njezinog tragičnog odlaska razveli. Mnogo godina kasnije bivši sportaš je otkrio kako su se rastali, no da su ostali u zakonskom braku.

U posljednjim godinama života bila je iznimno opsesivna po pitanju svoje sudbine, pa je koristila sve resurse da nauči o telepatiji i astrologiji, a samo dva mjeseca prije stravične prometne nesreće susrela se s Babom Vagom. U neugodnom razgovoru Bugarka isprva nije htjela ništa govoriti, nakon čega joj je rekla: "Ništa, ne trebate platiti. Ne želim pričati s Vama. Ne sad. Otiđite i vratite se za tri mjeseca."

Silvana Armenulić - 3 Foto: Youtube

Kada se Silvana okrenula i počela kročiti prema vratila, Vanga joj je poruči.a: "Čekajte. Ipak nećete biti u mogućnosti doći. Ako uspijete doći za tri mjeseca, slobodno."

Pjevačica je to uzela kao potvrdu da će umrijeti i napustila kuću u suzama.

Ona i njezina mlađa sestra Mirsada Bajraktarević, koja je bila šest mjeseci trudna, nastupale su na otvaranju restorana večer prije smrti. Zajedno s violinistom i dirigentom orkestra Miodragom Radom Jašarevićem krenule su prema Beogradu u Ford Granadi. S njima je trebala biti i Lepa Lukić, no zaspala je i nije stigla na koncert.

Jašarević je vozio, Silvana je bila na suvozačevom mjestu, dok je Mirsada spavala na stražnjim sjedalima. Prema navodima, vozilo je, navodno pri oko 130 km/h, prešlo u suprotni trak na 60. kilometru i frontalno se sudarilo s kamionom FAP kojim je upravljao 52-godišnji Rastko Grujić. Svi troje smrtno su nastradali 10. listopada 1976. godine, a Silvana je imala samo 37 godina.

Njezina smrt je izazvala veliku tugu, a procjene navode da je između 30.000 i 50.000 ljudi prisustvovalo sahrani. Sestre su pokopane jedna uz drugu na beogradskom Novom groblju.

Silvana Armenulić - 4 Foto: Youtube

Silvana je u to doba bila u središtu skandala jer se u novogodišnjem programu pojavila u bikiniju, što je u to vrijeme bilo za mnoge nepojmljivo, a njezina smrt i dandanas izaziva brojne kontroverze jer neki i dalje tvrde kako se nije radilo o nesretnom slučaju, već o planiranom ubojstvu. Navodno ju je u to vrijeme proganjao jedan službenik državne sigurnosti, kojeg je ona odbijala jer je bila udana, a on se s tim nije želio pomiriti, pa je time njezina smrt poprimila i političke konotacije.

Zanimljivo je i kako je Silvana u jednom od intervjua koje je dala nekoliko mjeseci prije smrti rekla: "Nemojte me zaboraviti", kao da je predosjećala da će se nešto dogoditi.

Velikom tragedijom završila je jedna bogata karijera koja je utjecala na popularnost narodne glazbe.

