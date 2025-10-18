Nakon svih gnusnih skandala, zašto se princ Andrew baš sada odrekao svojih titula?

Nakon niza skandala i pritisaka zbog povezanosti s Jeffreyjem Epsteinom, princ Andrew se odrekao svih kraljevskih titula i javnih počasti.

Nakon brojnih skandala, princ Andrew odrekao se korištenja svojih titula i priznanja.

Više se ne može potpisivati kao vojvoda od Yorka niti uz svoje ime dodavati oznaku "KG", što označava viteza Reda podvezice – povijesne časti britanske krune.

S popisa su uklonjene i titule grofa od Invernessa i baruna Killyleagha, a ime "Andrew Inverness", koje je povremeno koristio u poslovnim situacijama, također odlazi u povijest.

Što je potaknulo ovu iznenadnu objavu? Pogotovo kad znamo da ovaj dramatičan potez, kojim se odriče i posljednjih ostataka kraljevskog statusa, dolazi uz tvrdnje o njegovoj nevinosti i izjavu da i dalje "energično poriče optužbe protiv sebe."

Princ Andrew je dobrovoljno prestao koristiti titule, ali jasno je da je bio pod pritiskom da to učini prije nego što će mu biti službeno oduzete.

Na taj način promjene ostaju unutar dvora i ne zahtijevaju intervenciju Parlamenta, koji bi morao donijeti zakon da mu se oduzme titula vojvode od Yorka.

To bi bio kompliciran proces, ali Buckinghamska palača već je davala signale da je spremna djelovati i bila je uvjerena da bi Parlament i javnost podržali takav potez.

Ovime je princ Andrew dobio izlaz – može reći da je sam odlučio, iako su mu vrata zapravo već bila napola zatvorena.

Nije tajna da je palača bila frustrirana nizom skandala koji su se vukli za Andrewom i, kako kaže jedan izvor, tim "stalnim nizom negativnih naslova."

Bio je jedan od njihovih "vojvoda opasnosti", stalno u medijima iz pogrešnih razloga. Pitanja o njegovim vezama s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom zasjenjivala su rad ostatka kraljevske obitelji. Tome su se pridružile i sumnje u vezi njegovih financija i navodnih veza s kineskom špijunkom.

Njegova bivša supruga, Sarah Ferguson, s kojom i dalje živi u luksuznoj 30-sobnoj rezidenciji Royal Lodge u Windsoru, također više neće nositi titulu vojvotkinje od Yorka, već će biti poznata jednostavno kao Sarah Ferguson.

Inače, Andrew je već godinama jedan od najomraženijih članova kraljevske obitelji. 2019. godine u kraljevskoj je obitelji izbila afera u vezi s princem Andrewom kad je otkriveno da je uvučen u pedofiliju.

