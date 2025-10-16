Tko je ljepotica hrvatskih korijena koja čeka bebu sa zgodnim azijskim princem?

O supruzi brunejskog princa zna se vrlo malo – nakon što su zaruke postale javne, ljepotica je izbrisala sve profile na društvenim mrežama i povukla se iz javnosti.

Brunejski princ Abdul Mateen i njegova supruga, princeza Anisha Rosnah, na Instagramu su otkrili da će postati roditelji.

Princ Abdul Mateen i Anisha Rosnah Isa Kalebic - 1 Foto: Profimedia

Princ Abdul Mateen godinama je slovio kao jedan od najpoželjnijih azijskih neženja, a onda mu je srce osvojila ljepotica hrvatskih korijena.

Princ Abdul Mateen i Anisha Rosnah Isa Kalebic Foto: Profimedia

O tajnovitoj Anishi Rosnah Isa Kalebic ne zna se puno. Ono što je poznato je da potječe iz ugledne brunejske obitelji čiji korijeni sežu iz Hrvatske. Njezin djed Pehin Datuk Haji Isa suosnivač je uspješne zrakoplovne kompanije i bio je dugogodišnji savjetnik brunejskog sultana.

Anisha je vlasnica modnog brenda Silk Collective, koji je osnovala nakon studija na prestižnom Sveučilištu u Bathu u Velikoj Britaniji, a ima i svoju turističku agenciju.

Anisha Rosnah Foto: Profimedia

S princom ju je navodno spojila ljubav prema sportu, a on je i dugogodišnji prijatelj njezina brata Daniala Deena Isa-Kalebica. Inače, zgodni princ također je studirao u Velikoj Britaniji i diplomirao je međunarodnu politiku na King's Collegeu u Londonu.

Par se zaručio u studenom 2023. godine, a ona je nakon toga obrisala svoje društvene mreže.

Nije točno poznato kada beba treba doći na svijet, ali ovaj će par u siječnju proslaviti drugu godišnjicu braka.

A kako je izgledalo njihovo vjenčanje na kojem su imali pet tisuća uzvanika, pogledajte OVDJE.

Princ Abdul Mateen i Anisha Rosnah Isa Kalebic - 1 Foto: Afp

Princ Abdul Mateen i Anisha Isa Kalebic Foto: Profimedia

