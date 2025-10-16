Tko je fatalna Albanka kojoj je izjava o intimnom odnosu presudila braku s nogometašem?

Erjona Sulejmani albanska je manekenka, influencerica, bivša supruga nogometaša, a njezina životna priča obilježena je usponima, padovima i hrabrim istupima.

Erjona Sulejmani proslavila se kao supruga nogometaša, a ljepota po kojoj je ostala upamćena bila je razlog i zbog kojeg je danas slobodna žena.

Sulejmani je rođena 14. prosinca 1987. u Skadru (Shkodër), u Albaniji.

Njezina obitelj napustila je Albaniju i preselila se u Italiju kada je Erjona bila djevojčica, u kontekstu ratnih i političkih previranja na Balkanu (posebno povezanih s ratom u Kosovu). U intervjuima je pričala o traumama iz djetinjstva – o odrastanju u ratnim uvjetima i načinu na koji su te ranije traume oblikovale njezinu osobnost.

Sulejmani se afirmirala kao manekenka i influencerica, a na društvenim mrežama prati je 488 tisuća ljudi.

Svojim stasom i medijskim pojavljivanjima često je proglašavana najatraktivnijom navijačicom Europe tijekom EURA 2016.

U Italiji je sudjelovala u televizijskim formatima, uključujući reality i program dokumentarnog tipa: bila je dio postave emisije Le Capitane (gdje su sudjelovale supruge i partnerice nogometaša).

Također je sudjelovala i u showu Temptation Island (2018).

Erjona je bila u braku s nogometašem Blerimom Džemailijem od 2015. do otprilike 2017. Par ima sina po imenu Luan, rođenog 2015.

Njihov razvod bio je buran i javno komentiran. Jedna zapažena epizoda bila je njezina izjava u talijanskoj televiziji o seksualnom životu nogometaša. Tada je izjavila da nogometaši nisu veliki ljubavnici, radije to rade sami. Izjava je to koja je izazvala negodovanje te se smatra jednim od okidača njihovih problema u braku. Prema pisanju abcnews.al, razlog raspada bila je njezina druga strast – društvene mreže, gdje je objavljivala provokativne objave, što njezinu suprugu tada nije odgovaralo.

U intervjuima je govorila da danas poštuje svog bivšeg supruga, ali da između njih više nema romantične ljubavi.

Više njezinih fotografija pogledajte u našoj galeriji.

