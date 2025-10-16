Ida Prester pokazala je svoje roditelje i posvetila im divnu objavu zbog posebnog razloga

Ida Prester na Instagramu je pokazala svoje roditelje, a povod je bio njen sin Rio i školski zadatak.

Voditeljica i glazbenica Ida Prester oduševila je pratitelje objavom simpatične fotografije svojih roditelja, Dode i Mladena, povodom Međunarodnog dana starijih osoba.

U opisu objave Ida je otkrila i zašto su ovako zajedno pozirali.

''Za Međunarodni dan starijih osoba Riova učiteljica Anita pozvala je dide i bake da provedu dan sa svojim unucima i unukama u školi. Mali trećaši su počastili dide i bake sokom i grickalicama, igrali se raznih igara, otpjevali im pjesmice koje su uvježbali, a onda pročitali i sastavak koji su o njima napisali dan ranije na boravku.

U ovom svijetu kaosa, jedan mali trenutak topline i nježnosti. Hvala na divnoj ideji, ovo je baš ono što škola treba biti.''

Na fotografiji se vide I­dini roditelji, vidno nasmijani i ganuti, dok ponosno drže Riov sastavak o njima.

Riov sastavak koji je raznježio sve:

''Moji baka i djed zovu se Doda i Mladen. Jako su stari. Moja baka je jako sarkastična. Svaki put kad je vidim jako je zagrlim. Jako dobro kuha. Moj djed je u iznenađujuće jako dobroj formi. Radi u nekom institutu. Crta kako da sagradimo našu kuću. Moja baka stalno govori: 'Mulac jedan!' Moj djed stalno govori: 'Ajde, matematika!'

Moji baka i djed su jako smiješni i zato ih volim!''

''Ajme a ti iiiista baka Doda, preslatkoooo! Sastavak vrhunski, a i cijela ideja ovog posjeta - toooop'', ''Koliko sličite mami!'', ''Kako divno napisano, bravo Rio'', ''Prekrasna inicijativa'', ''Rio legenda, bravo za učiteljicu'', neki su od komentara ispod fotografija.

Ida je sina Rija dobila sa suprugom Ivanom, s kojim je u braku od 2013. godine, a osim Rija, imaju i sina Roka.

