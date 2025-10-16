Ona je prva manekenka koja se u devetom mjesecu trudnoće prošetala modnom pistom

Američka manekenka Jasmine Tookes postala je prva trudnica i druga Afroamerikanka u povijesti koja je otvorila reviju brenda Victoria's Secret.

Brend donjeg rublja Victoria's Secret održao je svoju drugu reviju nakon velikog povratka, okupivši neke nove nade modelinga, kao i one koje su čak i prije prisilne stanke bile lice brenda.

Svoj osmi nastup za VS imala je Jasmine Tookes, koja je otvorila reviju nastupivši u devetom mjesecu trudnoće.

Tridesetčetverogodišnja Amerikanka ponosno je pokazala trudnički trbuščić kada je postala tek druga crnkinja i prva trudnica koja je otvorila reviju te je u stilu i sa širokim osmijehom samouvjereno koračala pistom u njujorškom Brooklynu.

U klasičnom VS stilu nosila je zlatna anđeoska krila s ukrasnim detaljima i svjetlećim žaruljicama, potpuno je privukla pozornost publike. Krila su savršeno nadopunila prozirni zlatni jednodijelni kombinezon, koji je istaknuo njezin trudnički trbuh. U jednom trenutku Jasmine se zaustavila i nježno ga primila rukama, dajući mu poseban trenutak u središtu pozornosti.

Svoj izgled upotpunila je prirodnim stilom šminkanja s nježnim nude ružem i decentnim sjenilom, a kosu je raspustila s razdjeljkom po sredini kako bi joj valovi lepršali tijekom hodanja.

Manekenka se udala za Juana Davida Borreroa, sina nekadašnjeg potpredsjednika Ekvadora, u rujnu 2021. godine nakon pet godina veze i godinu dana zaruka, a prvo dijete, kćer, dobili su u veljači 2023. godine. Sada očekuje sina, a svoju trudnoću objavila je u srpnju preslatkom fotografijom na kojoj pozira s kćeri. Za Victoria's Secret debitirala je 2012. godine, a nastupala je sve do 2018. i vratila se ove godine.

Tookes je prije četiri godine boravila u Hrvatskoj i pokazivala fotografima srednji prst. Više pročitajte OVDJE.

Behati Prinsloo također je nastupila na reviji, no ona je došla pod povećalo javnosti zbog pogrešnog razloga. Više pročitajte OVDJE.

