Tko je to? Povratak ove divne brinete izazvao burnu raspravu na društvenim mrežama

Behati Prinsloo je izazvala rasprave na društvenim mrežama zbog navodno velike promjene u licu.

Brend donjeg rublja Victoria's Secret održala je svoju drugu reviju nakon velikog povratka, a kao i lani, okupila je neke od najvažnijih manekenki povezane s brendom.

Na modnu pistu se vratila i Behati Prinsloo, kojoj je ovo 12. put da nosi rublje ove tvrtke.

Behati Prinsloo - 8 Foto: Afp

Behati Prinsloo - 5 Foto: Profimedia

Behati Prinsloo - 4 Foto: Afp

Behati Prinsloo - 1 Foto: Afp

Majka troje djece i supruga pjevača Adama Levinea nosila je ružičasto-bijeli ogrtač s prugama dok su joj stilisti dovršavali šminku i frizuru prije izlaska na pistu. Međutim, samo kratki intervju i njezin izlazak na pistu pokrenuli su razgovore među fanovima namibijske manekenke oko njezinog lica.

Behati Prinsloo - 11 Foto: Afp

Behati Prinsloo - 1 Foto: Afp

Behati Prinsloo - 1 Foto: Profimedia

"Izgleda potpuno drugačije", "Nisam je prepoznao!", "Je li radila podizanje kapaka? Bez osude, ali stvarno izgleda drukčije", "Nikad je nisam vidio s ovako tamnim tenom", "Tko je to? To NIJE ONA!", pisali su brojni komentatori na X-u koji su najviše isticali drugačije crte lica i previše preplanuli ten kao ono što je najviše odudaralo od ranijih fotografija.

Prinsloo, koja je prije nekoliko godina bila u središtu skandala zbog Levinea koji je slao lascivne poruke mladoj influencerici, debitirala je na reviji VS-a 2007. godine, a ukupno je nastupala 12 puta - od 2007. do 2015., nakon čega je uzela dva izdanja stanke i vratila se 2018. godine.

Behati Prinsloo - 6 Foto: Afp

Behati Prinsloo - 3 Foto: Afp

Behati Prinsloo - 5 Foto: Afp

Behati Prinsloo - 2 Foto: Profimedia

"Tipičan trening uključuje kardio i vježbe snage. Trenirala bih četiri puta tjedno, a zatim nekoliko dana odmarala i jela jako zdravo. Mojem tijelu odgovara prehrana s puno proteina i povrća. Tjedan dana prije revije izbacim tjesteninu – što mi je teško jer mi je najdraža hrana", ispričala je Prinsloo kako se priprema za reviju koja je godinama slovila kao mjesto na kojem su samo savršene manekenke mogle nastupati.

Behati Prinsloo - 7 Foto: Afp

Behati Prinsloo - 10 Foto: Afp

Behati Prinsloo (Foto: AFP) Foto: Afp

Behati Prinsloo Levine (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

