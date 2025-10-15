Prepoznajete li ju? Drastična promjena izgleda glumice izazvala lavinu komentara

Mandy Moore šokirala je svoje fanove nakon što je potpuno neprepoznatljiva došla na dodjelu jednih nagrada.

Pjevačica i glumica Mandy Moore svoju karijeru je započela prije gotovo 30 godina, a mnogi ju pamte po hitovima s početka 2000-ih, romantičnim komedijama i seriji "This Is Us".

Nedavno pojavljivanje 41-godišnje glumice šokiralo je i njezine najveće fanove, kada je na dodjelu nagrada Inspiration Awards došla potpuno neprepoznatljiva.

Mandy Moore - 2 Foto: Profimedia

Mandy Moore - 4 Foto: Profimedia

Mandy Moore - 5 Foto: Profimedia

Mandy Moore - 7 Foto: Profimedia

Tijekom ceremonije je izgledala vitkije nego inače, a promijenila je i stil šminkanja, pa je umjesto nježnih ružičastih i nude tonova po kojima je poznata, odabrala crveni ruž i dramatičan tamni make-up na očima i obrvama.

Mandy Moore - 3 Foto: Profimedia

Mandy Moore - 6 Foto: Profimedia

Mandy Moore - 8 Foto: Profimedia

Mandy Moore (Foto: AFP) Foto: Afp

Zbog toga su fanovi u rekordnoj brzini preplavili društvene mreže zbunjenim komentarima, strahujući kako je i ona podlegla trendovima estetske kirurgije i mršavljenja uz pomoć lijekova. Promjena u njezinom izgledu vidljiva je pogotovo u usporedbi s fotografijama s jedne dodjele u travnju.

"Ne mogu shvatiti kako ovo može biti ista osoba. Mandy Moore je bila takva prirodna ljepotica, zašto se podvrgnula zahvatima do te mjere da je neprepoznatljiva", "Stvarno sam zbunjena", "Ovo je toliko daleko od njezina lica s kojim se rodila????", "Što se, dovraga, dogodilo Mandy Moore? Je li to uopće ista osoba? ", "Nema šanse da je ovo Mandy Moore", pisali su na X-u mnogi pratitelji.

Mandy Moore - 1 Foto: Instagram

Majka troje djece, od koje je najmlađe staro tek godinu dana, prošla je kroz teško razdoblje kada su požari u Kaliforniji početkom godine uništili njihovu tek obnovljenu kuću, zbog čega se sa suprugom Taylorom Goldsmithom preselila kod prijateljice Hilary Duff, a u kolovozu njezinu obitelj je udario vozač koji je pobjegao s mjesta nesreće.

Jednu tajnu čuvala je godinama, a više o tome pročitajte OVDJE.

