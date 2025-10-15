Snaha Halida Bešlića oglasila se nakon dženaze, izazvala je mnogo reakcija

Nekoliko dana poslije velikog ispraćaja Halida Bešlića na društvenim mrežama oglasila se njegova snaha Mahira.

Početkom tjedna u Sarajevo su bile uprte oči cijelog svijeta i pratile sprovod Halida Bešlića. Više desetak tisuća ljudi stiglo je u bosanskohercegovačku metropolu kako bi izreklo posljednje zbogom, a među najdojmljivijim scenama od ponedjeljka bio je govor Halidove unuke Lamije.

Poslije nekoliko dana na društvenim mrežama oglasila se njegova snaha Mahira, koja je udana za Halidova sina jedinca Dinu.

Na svojem Instagramu podijelila je nekoliko isječaka s komemoracije i sprovoda, a posebnu pozornost privukao je video njezine djece Lamije i Belmin-kana na pozornici.

"Deda, znaš, deda, znamo da si poseban. Puno ljudi te voli. Nismo bili ni svjesni koliko ih je. Govorio si, deda, 'moja Lamia je nadarena za glazbu', ali i jesam, jer imam i na koga biti. Tvoj Belmin, kako bi ti rekao, 'moj lav', dedin lav. Voljeli bismo da si još dugo s nama. Nedostaješ nam jako. Znaš, deda, mama nam nije rekla u utorak da si nas napustio. Nije, deda, a mi smo znali. Šutjeli smo. Deda, ti si naša ljubav, ponos i štit. Znaš, mali smo, voljeli bismo da si tu, voljeli bismo. Kažu nam, tako mora bit, kažu, ali mi želimo da si još tu, deda. Volimo te", rekla je Lamia za mikrofonom, dok je uz nju stajao brat.

O Halidovoj snahi ne zna se mnogo osim da živi povučenim životom uz Dinu i djecu, koju ponekad podijeli na društvenim mrežama.

