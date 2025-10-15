Video je hit! Stela Rade spontanim nastupom oduševila prolaznike u centru Zagreba

Stela Rade održala je pravi mali show u centru Zagreba kada je zaustavljala prolaznike i zasvirala svoju harmoniku.

Zagrepčani su ovih dana imali priliku svjedočiti pravom malom koncertu na ulicama metropole. Pobjednica našeg showa "Tvoje lice zvuči poznato" Stela Rade prošetala je s harmonikom kroz centar grada i priredila spontani glazbeni performans koji je razveselio prolaznike.

S harmonikom u rukama, Stela je svirala i pjevala dok je šetala zagrebačkim ulicama, uveseljavajući slučajne prolaznike i stvarajući pravu veselu atmosferu. U jednom je trenutku ušla u dućan i nastavila svirati, što je iznenadilo kupce i prodavače, ali i izazvalo lavinu smijeha i pljeska.

Galerija 27 27 27 27 27

Stela Rade - 2 Foto: YouTube Screenshot

Stela Rade - 5 Foto: YouTube Screenshot

Pogledaji ovo Celebrity Top! Ovako je Amerikanac iz Supertalenta iznenadio susjede koji mu pomažu s kućom koju je kupio za 5000 eura

Družila se i s dostavljačima jedne tvrtke za dostavljanje hrane, a jedan od njih ju je snimio mobitelom. Svako toliko bi se pridružila različitim prolaznicima, od kojih su je neki fotografirali, a neki i zapjevali s njom "Ja samo pjevam" od Severine i "Iznad Tešnja zora sviće" Halida Bešlića.

Stela Rade - 3 Foto: YouTube Screenshot

Stela Rade - 4 Foto: YouTube Screenshot

Jedan prolaznik pohvalio ju je zbog transformacije u Josipu Lisac u "Tvoje lice zvuči poznato", a drugi joj je, u znak zahvalnosti za dobru energiju, poklonio mandarinu.

"Poanta je bila – zabaviti ljude", rekla je Stela, koja je prošla cijeli Trg bana Jelačića, Dolac i Europski trg, otkrivši kako joj je jedan od planova svirati u taksiju za druge ljude.

Stela je rasprodala turneju "Harmonikom po svijetu", o čemu više pročitajte OVDJE.

Nedavno se pohvalila novim imidžem, o čemu više čitajte OVDJE.

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Zanimljivosti Tko je omiljeno lice s naslovnice koje je modne piste zamijenilo edukacijom mladih kolegica?

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Naša glumica podijelila rijetku fotku svoje mame, jako joj je slična!

Pogledaji ovo Celebrity Snaha Halida Bešlića oglasila se nakon dženaze, izazvala je mnogo reakcija

Pogledaji ovo Celebrity Osebujni vratar naše reprezentacije i supruga pred velikom su promjenom u životu!