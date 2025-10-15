Tko je omiljeno lice s naslovnice koje je modne piste zamijenilo edukacijom mladih kolegica?

Ime Coco Roche mnogima možda neće biti isprva poznato, no iza njega se krije manekenka impresivne karijere.

Mnogi ljubitelji mode često će se na prvi mah sjetiti manekenki poput Naomi Campbell, Cindy Crawford, Heidi Klum, Claudije Schiffer i Christy Turlington, no tu su i one manje poznate članice modnih pisti koje možemo vidjeti na revijama, ali ne povezujemo njihova lica i imena.

Coco Rocha je jedna od njih. I dok ju ne bi u prvi mah zapamtili, hodala je za brojne vrhunske modne kuće: Anna Sui, Marc Jacobs, Stella McCartney, Christian Lacroix, Chanel, Louis Vuitton i mnoge druge. Na revijama je često hodala kao otvarateljica i zatvaračica showa, što je znak velikog povjerenja dizajnera u nju, a bila je i lice kampanja brojnih luksuznih brendova: Chanel, Dior, Dolce & Gabbana, Lanvin, Yves Saint Laurent i dr.

Galerija 14 14 14 14 14

Coco Rocha - 7 Foto: Afp

Coco Rocha - 4 Foto: Afp

Coco Rocha - 6 Foto: Profimedia

Rođena kao Mikhaila Rocha u Torontu, ova Kanađanka irsko-ukrajinskog porijekla je otkrivena od strane skauta modelinga na jednom plesnom natjecanju. Proboj u modni svijet je imala 2006., kad je fotograf Steven Meisel uključio njezinu portfolijsku snimku, što je dovelo do pojavljivanja na naslovnici Vogue Italia. Iste godine je imala prvi nastup na reviji, a od tada je postala jedno od poznatih lica visoke mode.

Posljednjih godina smanjila je pojavljivanje na revijama, no svijetu mode se vraća na drugačiji način. Osnovala je Coco Rocha Model Camp, edukativnog programa koji drži masterclass radionice za mlade manekenke. Taj kamp traje nekoliko dana te ne uči samo način hodanja i poziranja, nego i aspekte industrije poput pregovaranja, zaštite prava i samopouzdanja. Coco je rekla da je kamp njezin način da "obradi toksične aspekte modne industrije" i pomogne novim licima da budu svjesni svojih prava, a među ostalima, mentorirala je i sestre Jenner.

Coco Rocha - 6 Foto: Afp

Coco Rocha - 2 Foto: Profimedia

Coco Rocha - 1 Foto: Afp

38-godišnjakinja nije imala velike skandale, no svoju platformu i društvene mreže koristi kako bi otvoreno govorila o tamnim stranama modne industrije. U ranijim intervjuima je izjavila da su mnoge manekenke doživjele loša iskustva, seksualno zlostavljanje ili neetične pritiske u karijeri, a meta njezinih velikih kritika su bili i ugovori modela i agencija, prema kojima se često ignoriraju uvjeti, zloupotrebljavaju snimke i prisiljavaju rad u nepovoljnim uvjetima. Iz tog razloga, Rocha u sklopu svog kampa za manekenke podučava mlade modele kako razumijeti svoje ugovore i prava.

Posljednjih 15 godina je u braku s Jamesom Conranom, s kojima ima troje djece, koje je pokazala na DKMS gali u New Yorku. Na večeri posvećenoj skuljanju sredstva za registar donora koštane srži i borbi protiv leukemije, djeca su imitirala svoju majku tako da su se postavljali u njezine poze dok je ona blistala u haljini Christiana Siriana.

Coco Rocha - 1 Foto: Profimedia

Coco Rocha - 5 Foto: Afp

Coco Rocha - 7 Foto: Profimedia

Od djetinjstva je u Jehovinim svjedocima, a jednom prilikom je izjavila kako još uvijek ide od vrata do vrata kako bi podučavala vjeru. Vjera utječe i na njezine profesionalne izbore, pa tako odbija raditi poslove koji su nespojivi s njenim uvjerenjima (nage fotografije, s cigaretama, religijskim i političkim simbolima).

Iako možda ne hoda na revijama koliko nekada, Coco i dalje sudjeluje u modnim projektima, kampovima i mentorstvu te ostaje vidljiva figura u industriji.

