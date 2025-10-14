Rodila naša glumica iz Kumova! Djevojčici je dala nesvakidašnje ime

Glumica Anja Matković i partner Dejan Mamula postali su roditelji djevojčice Nuše, a vijest je Anja podijelila emotivnom objavom na društvenim mrežama.
Zagrebačka glumica Anja Matković i njezin partner Dejan Mamula dobili su kćerkicu, a radosnu vijest podijelila je na društvenim mrežama.3 vijesti o kojima se priča da ti srce pukne! Otkriveno zašto Sejda nije bila na sprovodu voljenog supruga Halida Bešlića ''inzistirao je da...'' Ovako su izgledali posljednji Halidovi trenuci u bolnici: ''U samo tri dana potpuno je kolabirao...'' godinu dana nakon razvoda Zaručila se bivša supruga Harisa Džinovića! U bračnu luku uplovit će sa starijim milijunašem
"Konačno, moja ljubav, Nuša Mamula", napisala je uz fotografiju svoje djevojčice.
Vijest o trudnoći Anja je potvrdila početkom srpnja.
Pogledaji ovo inMagazin Prvi zajednički intervju Marka Škugora i supruge Ivane, ispričali su nam kako su se upoznali
Anju publika pamti i iz popularne serije Kumovi, kao i brojnih drugih domaćih naslova. Diplomirala je glumu 2013. na zagrebačkoj ADU.
In Magazin: Anja Matković - 4 Foto: In Magazin
In Magazin: Anja Matković - 1 Foto: In Magazin
Inače, Anja se bavila skijanjem i nastupala čak u FIS utrkama. No, zbog ozljeda je morala odustati od sporta, pa je završila u glumi.
Pogledaji ovo Celebrity Oglasio se Halidov menadžer nakon njegova posljednjeg ispraćaja, objavio je dirljive riječi!
Galerija 2 2 2 2 2
Njezin intervju za In magazin pročitajte OVDJE.
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Rijedak zajednički izlazak Ecije Ojdanić sa suprugom, bilo ih je teško ne primijetiti!
1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Zaručila se bivša supruga Harisa Džinovića! U bračnu luku uplovit će sa starijim milijunašem
Pogledaji ovo inMagazin Aktualna Miss Universe Hrvatske spasila devet života: ''To nam je zadatak!"