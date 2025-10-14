Rodila naša glumica iz Kumova! Djevojčici je dala nesvakidašnje ime

Glumica Anja Matković i partner Dejan Mamula postali su roditelji djevojčice Nuše, a vijest je Anja podijelila emotivnom objavom na društvenim mrežama.

Zagrebačka glumica Anja Matković i njezin partner Dejan Mamula dobili su kćerkicu, a radosnu vijest podijelila je na društvenim mrežama.

"Konačno, moja ljubav, Nuša Mamula", napisala je uz fotografiju svoje djevojčice.

Vijest o trudnoći Anja je potvrdila početkom srpnja.

Anju publika pamti i iz popularne serije Kumovi, kao i brojnih drugih domaćih naslova. Diplomirala je glumu 2013. na zagrebačkoj ADU.

Inače, Anja se bavila skijanjem i nastupala čak u FIS utrkama. No, zbog ozljeda je morala odustati od sporta, pa je završila u glumi.

