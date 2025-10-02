Umjesto u skijanju završila u glumi: Životna priča naše glumice, uskoro ju gledamo na Novoj TV!

Bavila se skijanjem i nastupala čak u FIS utrkama. No, zbog ozljeda je morala odustati od sporta, pa je završila u glumi. Životna je to priča glumice Anje Matković, koja ovih dana očekuje i rođenje prvog djeteta. U razgovoru s našom Dijanom Kardum za IN magazin podijelila je trenutačne misli i dojmove te detalje o filmu "Nakon ljeta", koji ćemo uskoro gledati na Novoj TV.

Nakon premijere na Sarajevo Film Festivalu te brojnih festivala diljem svijeta, film Nakon ljeta dolazi i na male ekrane. U subotu 4. listopada moći ćete ga vidjeti na Novoj TV. Goran Navojec dobio je Zlatni studio za ulogu u ovom filmu, a žensku glavnu ulogu ima Anja Matković, koja potpisuje i scenarij.



''Film mi je bilo strašno zanimljivo radit, ja mislim da mi je to bilo jedno od najluđih snimanja koje sam u životu imala s obzirom da smo snimali na jednom malom otočiću hrvatskom, pitoresknom. Ovaj zahtjevno snimanje, a bili smo vrlo mala ekipa tako da mislim da se to sve pretočilo i u film'', govori glumica Anja Matković.

Anja Matković Foto: In Magazin



''Ja uvijek na svim intervjuima sam do sada govorila da je to priča svih nas jer da se svi mi u nekom trenutku nađemo u fazi gubitka identiteta, traženja nekakvog prostora u svijetu, pripadanja i tako dalje''.

Televizijsku premijeru Anja očekuje u visokoj trudnoći – rođenje djeteta moglo bi

''Imam 15-ak kila više nego u filmu koji ćete gledat, da termin je 10.10. ali sa djevojčicama, pošto je djevojčica se nikad ne zna, znaju biti ranije. Tako da kada ćete gledati film možda ću ja u tom trenutku biti u najvećim mukama kako kažu i donositi jedno malo biće na svijet''.

Ime djevojčice već je odabrano, no još ga ne želi otkriti.



''Trudnoća je prošla pa nevjerojatno dobro, svi nalazi su bili dosad dobri i nadam se da će takav i porod. Obično kažu ako je trudnoća super onda da je porod katastrofa, ali eto ja sam pozitivna i veselim se zapravo tom iskustvu iako mislim, užasno se bojim boli i tako dalje. Ali eto postoji epiduralna koja će pomoć''.

In Magazin: Anja Matković - 5 Foto: In Magazin

U pomoć sa savjetima priskočile su i kolegice i prijateljice.



''Ivana Roščić, koju ćete isto malo nešto mnoći vidjeti u filmu, ona mi je dala vrlo korisnih i za našu profesiju jer naša profesija je vrlo zahtjevna, u smislu kada se snima nešto onda nisi doma. Pa mislim da naravno, dobila sam jako puno odjeće od nekih kolegica od Lane Gojak, od Leone Paraminski, to je tak, dijeli se u našem malom krugu''.

A da nije glumica, Anja bi možda bila skijašica. Taj joj je sport bio prva ljuba, no zbog čestih ozljeda morala je prekinuti s njim.



''Mislim dobra, dobra je Janica Kostelić i nitko drugi, ja bih rekla, ali da vozila sam FIS utrke u tim nekim dječjim kategorijama dosta uspješna, a ne znam kako je došlo do mog potpuno suprotnog smjera životnog. Taj put zapravo ne znam prepričat, odnosno ne znam kako je došlo do te spoznaje da bi se voljela baviti glumom, jer se njom nikad nisam bavila prije''.

Prije Akademije upisala je Pravni fakultet, no bez ikakvog glumačkog iskustva, odlučila je pokušati s prijamnim ispitom.

''I odlučila sam da idem na prijamni. To nitko živ nije znao, ja sam se sama spremala i onda mi je zadnjih par dana Urša Raukar uletila jer treba te neki glumac spremati'', priča.

Iskustvo iz sporta danas joj pomaže u glumačkom pozivu.



''Svakako mi je ta disciplina sportska dala neki drive i neku disciplinu i u ovom poslu jer mislim da je ovaj posao, ako nisi discipliniran, dosta naših kolega u narodu je uvijek izraženo mišljenje da su glumci veseljaci i boemi, ali ja mislim da bez discipline nema šanse da izdržiš u ovom poslu''.

Iza nje su uloge u kazalištu, na serijama i filmu. Tijekom snimanja filma Deset u pola upoznala je redatelja Danisa Tanovića, a njemu je poslala scenarij filma Nakon ljeta, kad ga je napisala.



''Negdje sam ja pročitala ili u nekom intervjuu čula da je on oduvijek želio raditi film na otoku, a pošto nije sa mora nego iz Bosne onda je bilo to gotovo nemoguće da sam napravim takvu neku priču. I onda se tako dogodilo ugodno s korisnim''.

Što se događa na tom otoku, ne propustite gledati u subotu nakon Dnevnika na Novoj TV.

In Magazin: Nakon ljeta - 2 Foto: In Magazin

