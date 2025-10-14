Oglasio se Halidov menadžer nakon njegova posljednjeg ispraćaja, objavio je dirljive riječi!

Nakon emotivnog oproštaja od Halida Bešlića, njegov menadžer zahvalio je svima koji su Sarajevu omogućili dostojanstven ispraćaj glazbene legende.

Menadžer Halida Bešlića, Nedim Srnja, oglasio se na Facebooku dan nakon emotivne komemoracije i pogreba proslavljenog glazbenika.

U objavi je izrazio zahvalnost svima koji su sudjelovali u oproštaju.

"Sarajevo je odradilo svoje na dostojanstven i veličanstven način, hvala moje Sarajevo. Hvala ljudima koji su dali svoje resurse, ljudstvo i opremu, a ostali u sjeni", napisao je.

Podsjetimo, Halid Bešlić preminuo je u 72. godini nakon duže borbe sa zdravstvenim tegobama. Posljednje mjesece života proveo je na liječenju u Kliničkom centru u Sarajevu.

Halid Bešlić Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Oproštaj je započeo komemoracijom u Narodnom kazalištu u Sarajevu, gdje su se Halidu poklonili prijatelji, kolege i publika. Među najemotivnijim trenucima bili su govor Dine Merlina i izvedba Dražena Žerića Žere.

Dženaza Halida Bešlića - 1 Foto: Samir Saletovic/PIXSELL

Dženaza Halida Bešlića - 4 Foto: Samir Saletovic/PIXSELL

Dženaza je obavljena u haremu Gazi Husrev-begove džamije, a Baščaršija je toga dana utihnula pod dojmom tisuća okupljenih. Lijes s tradicionalnim bosanskim fesom prenesen je rukama okupljenih do džamije, a Halid Bešlić pokopan je na gradskom groblju Bare.

Ispraćaj Halida Bešlića - povorka - 1 Foto: Samir Saletovic/PIXSELL

Ispraćaj Halida Bešlića - povorka - 4 Foto: Nidal Saljic/PIXSELL

Ispraćaj Halida Bešlića - povorka - 5 Foto: Samir Saletovic/PIXSELL

