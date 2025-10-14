Nova pjesma Davida Temelkova snažna je životna poruka i uvod u kantautorski album

Emotivnim singlom David Temelkov obilježava 10 godina karijere i najavljuje novo glazbeno poglavlje.

Jedan od najprepoznatljivijih vokala regionalne glazbene scene, David Temelkov, završava godinu snažnim glazbenim iskorakom – novim singlom ''Slušaj kada život diktira'', koji donosi duboku poruku, novi zvuk i najavu iščekivanog kantautorskog albuma.

Ova pjesma nije samo nova glazbena stranica, već i emocionalni manifest kojim David obilježava deset godina glazbene karijere – desetljeće ispunjeno pjesmama, emocijama i iskrenom vezom s publikom.

''Život nas često iznenadi, odvede tamo gdje nismo planirali. Ova pjesma je moj poziv da stanemo, poslušamo i vjerujemo – jer ponekad život najbolje zna kamo nas treba odvesti,'' poručuje David.

''Slušaj kada život diktira'' spaja njegov karakterističan, emotivan vokal s modernom produkcijom svjetskog kalibra. Radi se o pjesmi koja govori o prepuštanju, povjerenju i snazi trenutka – poziv na autentičnost i otvaranje srca prema onome što život donosi.

David Temelkov Foto: Luka Horvat/Limmlens

Ovim singlom Temelkov najavljuje svoj drugi studijski album, ujedno i prvi kantautorski, koji donosi autentičan glazbeni potpis i zvuk kakav još nismo čuli u njegovom dosadašnjem radu. Album nastaje kao kruna njegovog dosadašnjeg stvaralaštva – iskren poklon vjernoj publici, ali i odraz umjetničke zrelosti koju je izgradio tijekom proteklog desetljeća.

David Temelkov Foto: Luka Horvat/Limmlens

