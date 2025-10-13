Kome će pripasti bogatstvo Diane Keaton vrijedno 100 milijuna dolara?

Diane Keaton tijekom života je stekla bogatstvo koje se procjenjuje na oko 100 milijuna dolara.

Svijet filma šokirala je vijest o smrti Diane Keaton, koja je preminula u 80. godini života.

Prema izvorima, njezino se zdravstveno stanje naglo pogoršalo posljednjih mjeseci, a čak ni njoj bliski prijatelji nisu bili svjesni razmjera njezine bolesti.

Zahvaljujući iznimno uspješnoj karijeri u filmovima poput "Kuma", "Annie Hall", "Reds" i "Otac mladenke", ali i lukavim ulaganjima u nekretnine, Keaton je tijekom života stekla bogatstvo procijenjeno na 100 milijuna dolara.

Budući da se nikada nije udavala, a postala je majka u pedesetima usvajanjem kćeri Dexter i sina Dukea, smatra se da će upravo njezina djeca naslijediti većinu imovine.

Keaton je bila poznata po svojoj ljubavi prema dizajnu i restauraciji domova.

Godine 2004. kupila je imanje u Laguna Beachu za 7,5 milijuna dolara, a prodala ga samo dvije godine kasnije za 12,75 milijuna. Zatim je 2012. kupila kuću u Pacific Palisadesu za 5,6 milijuna, a 2016. ju prodala za 6,9 milijuna. U Tucsonu, Arizoni, kupila je dom 2018. za 1,5 milijuna, a dvije godine kasnije prodala za 2,6 milijuna dolara.

Njezina posljednja velika nekretnina bila je kuća iz snova u losanđeleskoj četvrti Brentwoodu, o kojoj je čak napisala knjigu, a koju je stavila na prodaju ranije ove godine, dok joj se zdravlje pogoršavalo. Kuću je oglasila u ožujku, što je iznenadilo mnoge jer je govorila da planira tamo živjeti do kraja života.

"Nešto je napokon kliknulo – jer ovu kuću jednostavno obožavam", ispričala je prije osam godina.

Da nešto nije bilo u redu, pokazuje i to da je posljednjih mjeseci prestala šetati svog psa, a zadnju fotografiju je objavila još u travnju.

