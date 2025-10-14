Prvi zajednički intervju Marka Škugora i supruge Ivane, ispričali su nam kako su se upoznali

Nakon dvojice sinova, obitelj pjevača Marka Škugora krajem godine postat će bogatija za još jednog člana - šibenski tenor i supruga Ivana čekaju djevojčicu. U ekskluzivnom razgovoru s našim Gordanom Vasiljem za IN magazin otkrili su kako na dolazak sestre reagiraju braća, tko je veći autoritet te kako je počela njihova ljubavna priča.

U obitelj šibenskog slavuja Marka Škugora stiže pojačanje! Djevojčica, koja će uz dvojicu braće 11-godišnjeg Andriju i devetogodišnjeg Petra, imati status princeze, dolazi krajem godine.

''I super im je cijeli ovaj period jer mama nikad nije bila bolje volje, tako da ja kažem, treći put trudna, a prvi put u blaženom stanju'', našalio se Marko.

''Je, je, to stalno govori. Andrija je preuzbuđen, onda zna reći da je on uzbuđeniji nego ja. I mali Petar je isto uzbuđen. Vidi, i mi smo uzbuđeni, izašli smo iz pelena prije 10 godina pa je onda nama to isto sve nekako novo.'' dodala je Ivana.

Ivani je termin za porođaj na Silvestrovo, a i u sedmom mjesecu trudnoće se, priznaje, osjeća odlično.

''Stvarno mi nikad nije bilo bolje, nemam nikakvih problema koje imaju žene, sve leteći što se kaže'', kaže Ivana.

''Da kucnemo, kako se dobro osjeća, morat će opet biti trudna.'', dodao je Marko.

Iako se još nije ni rodila, djevojčica prva čuje nove pjesme kralja prvih plesova, koje nastaju u njihovu šibenskom domu.

''Ili ona ili djeca taman me zovu kad ja imam neku ideju i snimam na mobitel, na diktafon i onda me oni zovu, ja kažem 'samo malo, pričekaj da mi ne pobjegne ovo' .'', kaže Škugor.

''On se zatvori, piše pa sam to proba otpjevat, a mi smo bučna i glasna obitelj, tako da djeca uvijek zovu 'tata, tata', ja isto 'čekaj, čekaj, da završim'.'', dodala je Ivana.

A ljubavna priča Ivane i Marka započela je prije 13 godina, dok je on još pjevao u klapi Kampanel, a ona radila kao hostesa u kazalištu.

''I ja sam njega tu čula. Bila je pjesma ''Lipa moja''. 'I ja sam rekla šta je ovo? Samo da mi ovako pjeva stalno'', otkrila je Ivana.

''To je tada govorila, a sad 'nemoj mi više pjevat, pusti me više, dosta'', našalio se Marko.

''Markova sestra i moja sestra su išle skupa u razred i kako sam ja bila slobodna i on je bio slobodan, onda su one napravile neki plan da one nas upoznaju.'', ispričala je Ivana.

Ivana je Markova najveća potpora, koja emotivno prolazi sve njegove uspjehe. A kako se kao supruga nosi s brojnim obožavateljicama?

''Ona bi voljela da ima još više obožavateljica.'', kaže Marko.

''Oni nekad pitaju mene, gospođo, možemo li se slikati s vašim suprugom? - Ma nego što nego možeš, slikat ću vas ja. Nikad nisam imala s tim problem, i u tome uživam, volim kad se s njim slikaju, imponira i meni.'', priča Ivana.

U odgoju njihove dvojice sinova Ivana, kažu, ima veći autoritet. A iako je zbog koncerata često na putu, Marko joj u slobodnim trenucima pomaže u kućanskim poslovima.

''Spasi me kad je kući, i odveze u školu mlađeg sina i sa starijim uči, ja nikad nisam bila ze te stvari oko knjige, tu on ima više strpljenja nego ja.'', kaže Ivana.

''I tu i tamo skuham ručak, ne baš često zadnje vrijeme, stavim u perilicu stvari, to mi nije toliko teško.'', nadovezao se Marko.

''Tako da pomogne mi puno.'', složila se Ivana.

Moćni tenor je prije nekoliko dana objavio novu pjesmu ''Vira i nevira'', koju potpisuje bivša članica Frajli Marija Mirković, a neočekivana suradnja rodila se na ovogodišnjoj Dori.

''I onda su me malo nagovarali jer sam se naviknuo da pišem sam i onda kad mi netko pošalje pjesmu uvijek nađem nekakve zamjerke, a ovo je bila savršena pjesma, samo mi je trebalo malo vremena da postane moja.'', zaključio je marko.

Sudeći prema prvim reakcijama, Marko ima novi hit, a do kraja godine imat će i svoju princezu. Čestitamo!

