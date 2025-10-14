Aktualna Miss Universe Hrvatske spasila devet života: ''To nam je zadatak!"

Dama iz naše sljedeće priče okrunjena je ljepotica visoka 191 centimetar. Mnogi su impresionirani njezinom visinom, no aktulna Miss Universe Hrvatske Laura Gnjatović krije mnogo više. Kao medicinska sestra, spasila je čak devet života, nedavno se zaručila, a sada juriša na krunu najljepše na svijetu. Tko je ova mlada Zadranka s dubrovačkom adresom, otkriva naš Davor Garić za IN magazin.

Aktualna Miss Universe Hrvatske Laura Gnjatović spremna je za svjetski izbor. 191 centimetar visoka ne može proći nezamijećeno.



''Ja ne mogu proći nezamijećeno, to je činjenica. Međutim, meni je cilj da se taj fokus zadrži na meni. To je ono što planiram napraviti na Tajlandu. Uvijek se trebam potruditi da sam u najboljem mogućem svjetlu prikazana i da im dajem nešto više od visine. Kad me ljudi ide i kažu ''OK, ogromna žena, al ima još nešto za ponudit!'' To je ono čemu ja težim zapravo'', objasnila nam je Laura.



Mlada Zadranka s dubrovačkom adresom, čini se, ima sve što se traži.



''Mora biti inteligentna, mora znati engleski, mora se znati ponašati, mora znati bonton života'', objasnio je Vladimir Kraljević, vlasnik licencije izbora Miss Universe Hrvatske.



''Traži se upravo to da Miss odnosno pobjednica bude ovakva kakva je Laura, ne samo lijepa izvana nego i iznutra. Da ima dobru dušu i da bude dobra žena i primjer svima nama'', dodala je Marija Kraljević, direktorica izbora Miss Universe Hrvatske.

Laura je zablistala u ulozi modela na reviji u Dubrovniku koju je i organizirala, a sve s humanitarnom notom. Pomaganje je ovoj ljepotici doslovno u opisu posla - Laura je medicinska sestra na hitnoj. Ova je dvadeset trogodišnjakinja već spasila 9 života.''Zajedno sa svojim timom - to nam je zadatak - spašavati ljudske živote. Za to smo svakodnevno tamo. To nam je na kraju dana posao. Ako ne obavljamo svoj posao, nismo zadovoljni'', kaže Laura.''To kad mi se prvi put dogodilo, sanjala sam to dosta vremena nakon toga. Kasnije sve to malo splasne, ali onog trenutka kad se prisjetite svega toga i kad krenete malo dublje razmišljat o takvim stvarima, znači jako puno'', priča.Prisjetila se i prošle ljetne sezone, koju je provela radeći u dubrovačkoj hitnoj pomoći.''Gomila se doslovce intervencija na intervenciju. Radim i dalje 12 sati, kao i u većini bolničkih ustanova, od 8 - 20h je naša smjena. Ujutro se prijavite u smjenu, molite Boga da izdržite dan, vraćate se navečer i to vam je to. Gorili smo to je činjenica, međutim nekako je Dubrovnik svake godine ajmo reć na jedan način spreman na takve stvari'', kaže Laura.Na reviji je zapjevala Domenica Žuvela. Mnogi ne znaju da je i Dome u mladim danima radila kao model, čak je nosila i revije u Parizu.''Imam osjećaj da sam prefokusirana na neke stvari i onda zaboravim di trebam pogledat, di se trebam slikat, tako da sam ja poprilično loš model, zato se i nisam nastavila bavit s time'', kaže Domenica.Zato je Laura na pisti prava profesionalka. Sad se već pitamo kakav frajer može osvojiti njezino srce.''Pa jedan već je! Pa mislim, ljudi dragi, zaručena sam! Meni je najbitnije kod muškarca da ima razumijevanja, da je strpljiv, pogotovo znajući sad sve okolne čimbenike koji bi možda mogli eventualno utjecat na naš odnos, on je stvarno pun razumijevanja, zato i jesmo tu skupa, Bogu hvala. Prije svega da je humorističan,. Samo da me nasmijava, evo kao vi sada...'', govori Laura.''Zove se Filip, on je košarkaš, igra trenutno košarku'', otkrila je Laura.Logično pitanje rodbine i nas novinara je – ''Kad će vjenčanje?''''Ufff, polako, ne žurimo se nigdi. Nadam se da će svadba bit nekad za koju godinu! Hahaha... U skorijoj budućnost, u skorijoj budućnosti'', otkrila je laura.U bliskoj budućnosti, 21. studenog je izbor Miss Universe svijeta. Lauri želimo da se kući vrati s krunom najljepše.

