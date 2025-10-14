Tko je novi zaručnik bivše supruge Harisa Džinovića? Žive luksuznu bajku u Monaku!

Nakon razvoda od Harisa Džinovića, Melina je u Monaku pronašla novu ljubav, zaručila se s 69-godišnjim biznismenom te uz njegovu podršku započela novi život u luksuzu i modnom uspjehu.

Sa svojim novim partnerom, uspješnim biznismenom od 69 godina, zaručila se u Monaku, gdje trenutno i žive.

Njihov novi dom u ovom elitnom dijelu svijeta odiše luksuzom, a riječ je o nekretnini čija se vrijednost procjenjuje na više desetaka milijuna eura. Stan se nalazi u zgradi upečatljive arhitekture, s pogledom na more i glavnu ulicu.

Tijekom ljeta par je, navodno, krstario Mediteranom na njegovoj 48-metarskoj jahti, uživajući u odmoru i privatnosti. Njihova veza, kažu prijatelji, iako diskretna, postala je vrlo ozbiljna – što potvrđuju i zaruke.

Melina Džinović - 3 Foto: melina.dzinovic.fp/Instagram

Melina i dalje aktivno radi u modi te je, uz podršku zaručnika, pokrenula butik u Monaku, unutar jedne konceptualne trgovine u kojoj prodaje vlastite kreacije. Kako tvrde susjedi, upravo joj je partner pomogao da se probije na inozemno tržište i predstavi svoj dizajn u svijetu visoke mode.

Melina Džinović - 1 Foto: melina.dzinovic.fp/Instagram

Prema riječima poznanika, poduzetnik je potpuno zaljubljen u Melinu i trudi se udovoljiti svakom njezinom željom.

Melina Džinović (FOTO: Matija Habljak/PIXSELL)

"Rijetko ih se viđa u javnosti, ali on je iznimno pažljiv i galantan. Na prvi pogled vidi se koliko mu znači", otkrila je jedna susjeda iz Monte Carla.

Više o zarukama pročitajte OVDJE.

