Prepoznajete li ga? Nakon drastičnog gubitka kila rijetki na prvu znaju o kome je riječ

Glumačka zvijezda pokazala je nevjerojatnu transformaciju na setu.

Poznati američki glumac i redatelj, Jonah Hill šokirao je javnost novim izgledom koji je daleko od onoga na što smo navikli.

Na setu svog novog filma "Cut Off", u kojem ne samo da glumi već i režira te potpisuje scenarij, pojavio potpuno drugačiji - s mršavijom figurom, dugom plavom kosom i braadom.

Na prvu ga gotovo nitko nije prepoznao.

Hill je u prošlosti otvoreno govorio o borbi s viškom kilograma, ali i o javnim osudama koje je doživljavao još od tinejdžerskih dana. Godine 2025. odlučio je prijeći na vegansku prehranu, redovito trenirati boks – i rezultat je itekako vidljiv.

Također je često govorio o tome koliko su komentari o njegovu tijelu, bilo pozitivni ili negativni, utjecali na njegovo mentalno zdravlje. Javnosti je više puta poručio da prestanu komentirati njegov izgled, jer, kako kaže, želi da se njegov rad vrednuje, a ne izgled.

U filmu ''Cut Off'', uz njega glumi i komičarka Kristen Wiig, a zanimljivo je da su utjelovili bogate blizance, što objašnjava njihove neobične kostime – od hlača s umetnutim crnim "krznom" do ekscentričnih uzoraka i frizura koje su izazvale lavinu reakcija na društvenim mrežama.

