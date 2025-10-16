Ovo je bila Tošina velika želja koju nije stigao ispuniti: ''Želim to kao i svi normalni ljudi''

Smrt Toše Proeskog šokirala je cijelu regiju, a iza njega ostala je neostvarena želja.

Prošlo je osamnaest godina otkako nas je napustio Toše Proeski, a tuga zbog njegova odlaska i dalje je jednaka.

Toše Proeski Foto: Davor Pongracic/Cropix

Obožavan zbog svog glasa, skromnosti i topline, Toše je iza sebe ostavio glazbu koja liječi dušu, ali i jednu želju koju nikada nije stigao ostvariti.

Toše Proeski - 1 Foto: PR

Samo nekoliko sati prije tragične nesreće dao je svoj, nažalost, posljednji intervju, u kojem je priznao da mu teret slave teško pada, čak i da bi se volio povući iz javnosti. Bio je to prvi put da je Toše javno progovorio o toj temi.

"Želim, ali ne mogu. Mašinerija me stavila, kako kažu, u bubanj i gotovo. Nema povratka. Tražim oporavak od svakodnevnih intervjua, šminkanja, skidanja šminke, pakiranja. Putovanja u Zagreb pa nazad, putovanje u Australiju. Pravim greške, kao svaki normalan čovjek, svakodnevno. Nisam bezgrešan, svetac ni anđeo, daleko sam od toga, ali sam daleko i od ružnih priča koje mi se pripisuju otkad sam poznat", požalio se tada Toše za Canal 5.

Toše Proeski Foto: Matina Keretic/Cropix

''Želim u šetnju, u kupovinu, navečer u kafić, ali ne mogu. Prije deset dana sam šetao i shvatio da više od šest, sedam godina nisam izašao, prošetao i rekao: 'Ovo mi se sviđa. Ući ću u trgovini i kupiti'. Misliš da ne želim? Želim kao i svi normalni ljudi'', rekao je u istom intervjuu.

Toše Proeski Foto: Tea Cimas/Cropix

Toše je preminuo u nesreći na putu prema Zagrebu, gdje je trebao snimati spotove. Na istoj autocesti, nekoliko godina kasnije, preminula je i Dolores Lambaša.

Toše Proeski (FOTO: Slavko Midzor/PIXSELL)

