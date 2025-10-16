Smrt koja je sve šokirala: Je li tragedija u kojoj je 31-godišnji pjevač izgubio život mogla biti spriječena?

Liam Payne preminuo je prije godinu dana, a njegova smrt i dalje je obavijena misterijem.

Cijeli je svijet bio u šoku kad je 16. listopada 2024. godine odjeknula vijest da je Liam Payne, glazbenik i bivši član One Directiona, tragično preminuo u Buenos Airesu.

Bio je to trenutak kada su se srca milijuna obožavatelja slomila, a glazbeni svijet izgubio jednog od svojih najosjećajnijih glasova.

Liam Payne - 3 Foto: Profimedia

Liam James Payne rođen je 29. kolovoza 1993. u Wolverhamptonu, Engleska. Već kao tinejdžer pokazivao je glazbeni talent i 2010. godine postao je član One Directiona, grupe koja je osvojila svjetske top-liste, srca publike i postala fenomen pop-kulture.

One Direction Foto: Profimedia

One Direction Foto: Profimedia

Nakon razdoblja globalnog uspjeha s bendom Liam je krenuo u solokarijeru, objavljujući pjesme koje su nosile njegov osobni glas i stil. Među posljednjim pjesmama nalazi se "Teardrops", koju je objavio 2024. — a nakon njegove smrti ponovno je zavladala top-listama.

Liam Payne - 2 Foto: Profimedia

No, sudbina je imala drugačiji plan. Liam je tragično preminuo nakon što je pao s balkona hotela CasaSur Palermo, s trećeg kata. Autopsija je utvrdila da su uzrok smrti višestruke ozljede uslijed pada. Pri ispitivanju bilo je utvrđeno i da su u njegovu sustavu bili alkohol, kokain i antidepresivi.

Liam Payne - 1 Foto: Profimedia

Slučaj Liama i dalje je obavijen slojevima misterija i optužbi. Ezequiel David Pereyra, 22-godišnji čistač hotela CasaSur Palermo, koji je trenutačno u zatvoru Marcos Paz, izjavio je da je Liam mogao biti spašen, ali da je podbacio hotelski menadžment, piše The Sun.

''Najveća pogreška bila je to što nisu pozvali hitnu pomoć kada je Liam kolabirao u predvorju, umjesto toga su ga odnijeli natrag u sobu. Da je hotel tada reagirao drugačije, Liam bi mogao biti živ'', rekao je Pereyra.

''Podigli su ga za ruke i noge i unijeli ga u sobu liftom. Trebali su ga ostaviti tamo gdje je bio i odmah pozvati pomoć. No, tog su dana imali mnogo stranih gostiju i nisu htjeli stvarati scenu. Kasnije su zvali policiju, ali već je bilo prekasno'', dodao je.

Galerija 42 42 42 42 42

Pereyra, koji čeka suđenje pod optužbom da je Liamu prodao kokain, dodao je i kako on ne pripada u zatvor te da želi pravdu. Mladić iz siromašne četvrti Buenos Airesa počeo je raditi u hotelu u siječnju 2024., a devet mjeseci kasnije Liam je bio gost u sobi 310.

''Moj je posao bio donositi mu boce viskija, a on mi je rekao da ih ostavim na stolu. Soba je bila u neredu, puna praznih boca i pribora za drogu. Liam je koristio laptop i prevodio preko Google Translatea te me pitao mogu li mu nabaviti drogu. Dao mi je novčanicu od 100 dolara kao napojnicu'', ispričao je Pereyra.

Liam Payne - 2 Foto: Profimedia

U sudskim dokumentima navodi se da je Pereyra Liamu prodao kokain 15. listopada, večer prije tragedije. Snimke nadzornih kamera prikazuju ga kako razgovara s Liamom u hotela dok su slagali stolice, a svjedoci tvrde da je Liam tada tražio još droge od njega.

Pogledaji ovo Zanimljivosti 18 tužnih godina bez Toše: Njegov posljednji intervju i danas ledi krv u žilama

Pereyra tvrdi da mu nije ništa dao i da ''pravda ne vidi istinu''.

''Hotel je znao za sve. Dozvolili su da Liam bude ranjiv. Čak sam im rekao da ne bismo trebali dostavljati viski rano ujutro kad se vidjelo da mu nije dobro'', objasnio je.

Njegovi roditelji, Fernando i Ruth, ogorčeni su.

''Mog sina se koristi kao žrtveno janje. Drugi, koji su stvarno bili nemarni, prošli su nekažnjeno. Hotel je znao što se događa u toj sobi, ali htjeli su ga samo zadržati sretnim. Godinu dana poslije još uvijek nemamo odgovore'', rekla je Ruth kroz suze.

Geoff Payne Foto: Profimedia

Pereyra je optužen u siječnju, ali još uvijek čeka ispitivanje. S njim je optužen i konobar Braian Nahuel Paiz (25), također zbog opskrbe kokainom. Ako budu proglašeni krivima, prijeti im do 15 godina zatvora.

Galerija 42 42 42 42 42

Nove snimke nadzornih kamera, koje su dio sudskog spisa, prikazuju Liama kako u 15:48 stoji ispred hotela, kao da nekoga čeka. U 16:28 snimljen je u predvorju, naslonjen na sofu, s laptopom i bocama viskija kraj sebe. U dokumentima se spominje i poruka za mogućeg dilera koju je Liam navodno poslao.

Liam Payne Foto: Profimedia

Podsjetimo, Liam je u Argentinu stigao sa svojom djevojkom Kate Cassidy na petodnevni odmor, kako bi prisustvovao koncertu svog bivšeg kolege Nialla Horana. Kate se potom vratila u SAD, a Liam je ostao — i tada se, navodno, okrenuo alkoholu i drogi.

Liam Payne i Kate Cassidy - 10 Foto: Kate Cassidy/Instagram

Liam Payne i Kate Cassidy - 2 Foto: Kate Cassidy/Instagram

Liam Payne i Kate Cassidy - 8 Foto: Kate Cassidy/Instagram

Liam je navodno svoje posljednje sate proveo s prostitutkama, a više o tome pisali smo OVDJE.

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Prvi izlazak svjetski poznate ljepotice na modnu pistu nakon teških prizora borbe s bolešću

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Nekad i sad Prepoznajete li ga? Nakon drastičnog gubitka kila rijetki na prvu znaju o kome je riječ

Pogledaji ovo Celebrity Kim Kardashian progovorila o bolnoj temi: "Morala sam spasiti sebe zbog djece"