Kim Kardashian progovorila o bolnoj temi: "Morala sam spasiti sebe zbog djece"

Četiri godine od službenog razvoda od Kanyea Westa, Kim Kardashian se prisjetila njihovog braka.

Mnoge fanove obitelji Kardashian-Jenner je 2021. godine šokirala vijest o razvodu njihove najpoznatije članice Kim i sada osramoćenog repera Kanyea Westa. Parnica je finalizirana u studenom 2022. godine, a nedugo poslije West se oženio Biancom Censori, istovremeno prozivajući obitelj bivše supruge putem društvenih mreža, dok je Kim bila tek u kraćim vezama.

Prvi puta od razvoda, Kardashian je otvoreno progovorila o utjecaju svog toksičnog braka s reperom, priznavši kako i danas teško izlazi na spojeve. U podcastu Call Her Daddy voditeljice Alex Cooper, starleta je opisala borbe zajedničkog roditeljstva.

Isprva prijatelji, bila je privučena njegovim intelektom i larger-than-life osobnošću, no kako su njegovi mentalni problemi dolaziti u prvi plan, stvari su se počele mijenjati.

"Kada se netko bori s prvim nervnim slomom, želiš biti velika podrška i nastojati kako joj pomoći i biti uz nju", rekla je Kim. "No kada netko nije voljan učiniti promjene za koje mislim da bi bile super zdrave i korisne, počinje ti biti teško nastaviti vezu koja je toksična."

Napuštanje Westa bilo je teže zbog četvero djece koje su dobili dok su bili zajedno, vjerujući kako bi oni bili razlog da West potraži pomoć. Situacija se pogoršala poslije 2016., kada je Westu dijagnostificiran bipolarni poremećaj, a kada nije dolazilo do poboljšanja, poručila je da je znala kako je vrijeme za odlazak i da djeci mora pokazati "dobar primjer postavljanja granica".

"Morala sam spasiti sebe kako bih bila bolja majka svima. Mislim da će, kad svi budu stariji, razumjeti i sve to vidjeti", objasnila je Kardashian, dodavši kako joj je tijekom braka počelo patiti mentalno zdravlje, te što je bila kap koja je prelila času: "Bilo je puno stvari s kojima se nisam mogla nositi. Nisam voljela loše govorenje o bakama, tetama moje djece, ako netko tako osjeća, onda ne bismo trebali biti zajedno. Znaš, iznošenje puno privatnih stvari u javnost."

Navela je primjer pet Lamborghinija koji su nestali čim bi ih kupila, na što je on odgovorio kako ih je poklonio prijateljima.

"Nikad nisi znao što ćeš dobiti kad se probudiš. To je zaista nestabilan osjećaj", riječi su Kim Kardashian.

Posebno teško bilo joj je gledati kako Kanye napada njezinu obitelj tijekom svojih poznatih ispada na Twitteru — među ostalim, nazvao je njezinu majku Kris Jenner "Kris Jong Un": "Bilo je stvarno teško gledati kako moja obitelj prolazi kroz to, a ja sam govorila: "Žao mi je, ljudi", i ostajala uz njega. Ljudi to nisu mogli ne primijetiti. Mislim da sam se jako distancirala, često bila tiha i samo pokušavala sve shvatiti."

Unatoč svemu pohvalila je svoju obitelj koja ju nije nagovarala da napusti Westa, već je sama došla do te odluke: "Znali su da imam puno ljubavi i poštovanja prema toj vezi i četvero djece, i da bih učinila sve da to uspije."

Iako ju je brinula reakcija javnosti nakon što je napustila repera dok se bori sa svojim demonima, svoj razvod ne smatra neuspjehom. Međutim, West često putem društvenih mreža optužuje Kardashian kako mu ne dozvoljava pristup djeci, no ona na to gleda drugačije.

"Ja odgajam djecu puno radno vrijeme. Žive sa mnom i uvijek potičem zdrav odnos s njihovim ocem, i mislim da on to zna. Stalno na tome radim, ali ih i štitim kad treba. Sve ide u valovima i fazama, i puno je posla", poručila je Kim, dodavši kako West rijetko viđa djecu i da je prošlo nekoliko mjeseci otkako su ga zadnji puta vidjeli. Ona je njegovu odsutnost objasnila čestim putovanjima i nastupima.

"Nije lako, bez obzira na sve, suroditeljstvo je uvijek izazov. Ono što me najviše pogađa je ta priča da ja držim djecu dalje od njega. Nikad to nisam napravila. Toliki put sam pomislila: "Ah, samo da pokažem sve te poruke, o čemu pričaš?" Ujutro se probudim, a na Twitteru stoje objave o tome kako sam otela djecu?!", ispričala je Kim, poručivši i kako je sve ovo utjecalo na njezin ljubavni život, pogotovo na njezinu vezu s Peteom Davidsonom, o kojem je West objavljivao uznemirujuće poruke.

"Dogodi se da se zbližim s nekim, a onda čujem: "Ne želim se nositi s tvojim bivšim, ne želim ako će on nešto reći." To je frustrirajuće, ali znam da prava osoba ne bi marila za to", riječi su Kim, koja trenutno nema novog partnera, iako ju najstarija kći North potiče da pronađe novog dečka.

Nekadašnji par je bio zajedno 15 godina, dok su istodobno bili s drugim partnerima, no službeno su počeli hodati 2012. godine. Veliko vjenčanje su imali 2014. u Italiji.

