Prvi izlazak svjetski poznate ljepotice na modnu pistu nakon teških prizora borbe s bolešću

Nakon višegodišnje pauze i teške borbe s lajmskom bolešću, Bella Hadid vratila se na pistu Victoria’s Secreta u blistavom izdanju koje je oduzelo dah publici i obilježilo njezin trijumfalni povratak u svijet mode.

Bella Hadid zablistala je na modnoj Victoria’s Secret Fashion Showa, u svom prvom izlasku nakon višegodišnje borbe s lajmskom bolešću.

Slavna manekenka, koja se zbog zdravstvenih problema povukla iz javnosti, vratila se u velikom stilu — i dokazala da je i dalje jedna od najkarizmatičnijih zvijezda modne scene.

Bella Hadid - 3 Foto: Profimedia

Revija je označila povratak legendarnog brenda donjeg rublja u klasičnom glamuroznom izdanju. Bella je na pistu zakoračila samouvjereno, noseći čipkasto donje rublje s podvezicama i lagani plašt koji je za sobom nosila poput krila strasti. Uz samouvjereni pogled i snažan korak, Hadid je utjelovila sve ono što Victoria’s Secret revija želi ponovno prikazati — senzualnost, moć i samopouzdanje.

Bella Hadid - 1 Foto: Profimedia

Bella Hadid - 7 Foto: Profimedia

Bella Hadid - 6 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Kim Kardashian progovorila o bolnoj temi: "Morala sam spasiti sebe zbog djece"

U drugom izlasku, Bella je promijenila vatreno crveni komplet za blistavi srebrni komplet s resicama i raskošnim anđeoskim krilima izrađenim od bijelih cvjetova. Njezina figura, zlatno-plava kosa i elegancija podsjetili su publiku zašto je upravo ona bila jedno od zaštitnih lica Victoria’s Secreta.

Bella Hadid - 2 Foto: Profimedia

Bella Hadid - 5 Foto: Profimedia

Koji vam je set ljepši? Vatreno crveni

Srebrni Vatreno crveni

Srebrni Ukupno glasova:

Podsjetimo, Hadid se posljednjih godina borila s posljedicama kronične lajmske bolesti, dijagnozom koja ju je natjerala da se povuče iz svijeta mode i posveti zdravlju. Lajmska bolest uzrokovana je bakterijom, a prenose ju zaraženi krpelji preko ugriza. U više je navrata govorila i o mentalnim izazovima kroz koje je prolazila, a ove je godine bila i hospitalizirana.

Bella Hadid - 5 Foto: Profimedia

Bella Hadid - 3 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Video je hit! Stela Rade spontanim nastupom oduševila prolaznike u centru Zagreba

Tijekom 2023. godine Bella je otkrila da je prošla više od 100 dana liječenja lajmske bolesti, kronične bolesti i koinfekcije.

"Svemir djeluje na najbolnije i najljepše načine, ali moram reći da ako se borite, bit će bolje. Obećavam. Odmaknite se, budite jaki, imajte vjere u svoj put, hodajte u svojoj istini i oblaci će se početi razvedravati'', napisala je tada.

Galerija 29 29 29 29 29

Reviju je nosila i njena sestra Gigi Hadid.

Gigi Hadid - 2 Foto: Profimedia

Gigi Hadid - 1 Foto: Profimedia

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Nekad i sad Prepoznajete li ga? Nakon drastičnog gubitka kila rijetki na prvu znaju o kome je riječ

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Nekad i sad Prepoznajete li je? Drastična promjena izgleda glumice izazvala lavinu komentara

Pogledaji ovo Celebrity Meghan Markle oduševila pratitelje videom kćeri, mnogi su imali isti komentar!