Prvi izlazak svjetski poznate ljepotice na modnu pistu nakon teških prizora borbe s bolešću

Nakon višegodišnje pauze i teške borbe s lajmskom bolešću, Bella Hadid vratila se na pistu Victoria’s Secreta u blistavom izdanju koje je oduzelo dah publici i obilježilo njezin trijumfalni povratak u svijet mode.
Slavna manekenka, koja se zbog zdravstvenih problema povukla iz javnosti, vratila se u velikom stilu — i dokazala da je i dalje jedna od najkarizmatičnijih zvijezda modne scene.
Bella Hadid - 3 Foto: Profimedia
Revija je označila povratak legendarnog brenda donjeg rublja u klasičnom glamuroznom izdanju. Bella je na pistu zakoračila samouvjereno, noseći čipkasto donje rublje s podvezicama i lagani plašt koji je za sobom nosila poput krila strasti. Uz samouvjereni pogled i snažan korak, Hadid je utjelovila sve ono što Victoria’s Secret revija želi ponovno prikazati — senzualnost, moć i samopouzdanje.
Bella Hadid - 1 Foto: Profimedia
Bella Hadid - 7 Foto: Profimedia
Bella Hadid - 6 Foto: Profimedia
U drugom izlasku, Bella je promijenila vatreno crveni komplet za blistavi srebrni komplet s resicama i raskošnim anđeoskim krilima izrađenim od bijelih cvjetova. Njezina figura, zlatno-plava kosa i elegancija podsjetili su publiku zašto je upravo ona bila jedno od zaštitnih lica Victoria’s Secreta.
Bella Hadid - 2 Foto: Profimedia
Bella Hadid - 5 Foto: Profimedia
Podsjetimo, Hadid se posljednjih godina borila s posljedicama kronične lajmske bolesti, dijagnozom koja ju je natjerala da se povuče iz svijeta mode i posveti zdravlju. Lajmska bolest uzrokovana je bakterijom, a prenose ju zaraženi krpelji preko ugriza. U više je navrata govorila i o mentalnim izazovima kroz koje je prolazila, a ove je godine bila i hospitalizirana.
Bella Hadid - 5 Foto: Profimedia
Bella Hadid - 3 Foto: Profimedia
Tijekom 2023. godine Bella je otkrila da je prošla više od 100 dana liječenja lajmske bolesti, kronične bolesti i koinfekcije.
"Svemir djeluje na najbolnije i najljepše načine, ali moram reći da ako se borite, bit će bolje. Obećavam. Odmaknite se, budite jaki, imajte vjere u svoj put, hodajte u svojoj istini i oblaci će se početi razvedravati'', napisala je tada.
Reviju je nosila i njena sestra Gigi Hadid.
Gigi Hadid - 2 Foto: Profimedia
Gigi Hadid - 1 Foto: Profimedia
