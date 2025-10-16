18 tužnih godina bez Toše: Njegov posljednji intervju i danas ledi krv u žilama

Neprežaljeni glazbenik koji je svojim glasom spajao ljude i granice prerano nas je napustio, ali njegova glazba i dalje govori ono što riječi ne mogu.

Prošlo je točno 18 godina otkako nas je napustio Toše Proeski, makedonski pjevač anđeoskog glasa, čiji je prerani odlazak ostavio neizbrisivu prazninu u srcima milijuna obožavatelja diljem regije.

Ali vratimo se na tren na početak...

Toše je rođen 25. siječnja 1981. u Kruševu, a svoj iznimni glazbeni talent pokazivao je od ranog djetinjstva. Kada je imao samo 15 godina, nastupio je na dječjem festivalu Makfest, a sve ostalo je povijest. Njegov debitantski album, "Nekade vo Nokta", objavljen je 1999. godine.

Toše Proeski Foto: Hit Records Promo

S albumima poput "Ako me pogledaš u oči", "Dan za nas" i "Po tebe" stekao je status glazbene ikone. Njegove pjesme "Jedina", "Srce nije kamen", "Igri bez granici", "Večera" i mnoge druge postale su bezvremenski hitovi, a njegove baladne izvedbe budile su najdublje emocije.

Posljednji intervju

Samo nekoliko sati ranije dao je i svoj, nažalost, posljednji intervju, u kojem je priznao da mu teret slave teško pada, čak i da bi se volio povući iz javnosti. Bio je to prvi put da je Toše javno progovorio o toj temi.

"Želim, ali ne mogu. Mašinerija me stavila, kako kažu, u bubanj i gotovo. Nema povratka. Tražim oporavak od svakodnevnih intervjua, šminkanja, skidanja šminke, pakiranja. Putovanja u Zagreb pa nazad, putovanje u Australiju. Pravim greške, kao svaki normalan čovjek, svakodnevno. Nisam bezgrešan, svetac ni anđeo, daleko sam od toga, ali sam daleko i od ružnih priča koje mi se pripisuju otkad sam poznat", požalio se tada Toše za Canal 5.

Toše Proeski - 1 Foto: PR

Uz to je naglasio i kako bi volio imati djevojku koja neće biti s njim samo radi slave.

''Nije to ugodno. Ni novac, ni automobili, ni ništa drugo nije presudno za ljubav. Znam koje su prave vrijednosti. Želim takvu djevojku", priznao je Toše, a požalio se i na novostečena prijateljstva.

"To me jako spušta na zemlju. Ne vjerujem u nova prijateljstva jer sam imao loše iskustvo, sa starim sam prijateljima siguran. Želim u šetnju, u kupovinu, uvečer u kafić, ali ne mogu. Prije desetak dana šetao sam se ispred izloga i shvatio da više od šest-sedam godina nisam izišao, prošetao se gradom i rekao: 'Ovo mi se sviđa. Ući ću i kupiti.' Misliš da ne želim? Želim kao i svi normalni ljudi", zaključio je tada neraspoloženi Toše.

Toše Proeski Foto: Duje Klaric/Cropix

Tijekom posljednjih mjeseci njegova života puno se pričalo o ljubavi s rukometašicom Andrijanom Budimir, no pitanja i razgovore o njoj pokušao je izbjeći.

"Želim zaštititi barem jedan dio života. Često smo zajedno kao prijatelji. Vrijeme čini svoje. Ako bude novosti, obavijestit ću vas na vrijeme", izjavio je Toše.

Toše Proeski i Andrijana Budimir Foto: Facebook

Voditelji emisije u kojoj je gostovao na kraju su mu poželjeli sretan put u Zagreb, u kojem je trebao snimati nove spotove.

"Ti znaš koliko te volim. Zlato moje, čuvaj mi se. Nemoj dijeliti energiju na sve strane", rekla mu je voditeljica i izgrlila ga.

"Moram", kratko joj je na to odgovorio Toše, kojemu je to bio posljednji intervju u životu.

Toše Proeski Foto: Davor Pongracic/Cropix

Tragična nesreća

Tog tragičnog 16. listopada 2007., u ranim jutarnjim satima, Toše je izgubio život u prometnoj nesreći na autocesti Zagreb – Lipovac kod Nove Gradiške. Imao je samo 26 godina.

Toše Proeski Foto: Afp

Njegova smrt odjeknula je diljem regije. U Makedoniji je proglašena trodnevna nacionalna žalost, a tisuće ljudi ispratile su ga u tišini, s boli i suzama koje ni danas nisu presahle. Nakon tragičnog događaja u Zagrebu je održana komemoracija, na kojoj brojni poznati Hrvati i Tošini kolege nisu mogli suspregnuti suze, a među njima su bili Gibonni, Maja Šuput, Renata Končić Minea, Luka Nižetić, Lana Jurčević, Ivana Banfić, Nina Badrić i mnogi drugi.

Toše Proeski i Antonija Šola Foto: Bruno Konjević/Cropix

Dobrotvorni rad

Toše je, osim po svojoj glazbi, ostao upamćen i po svojem dobrotvornom radu. Dobio je nagradu Majke Terezije za brojne humanitarne nastupe, bio je UNICEF-ov ambasador dobre volje i pomagao je djeci, a njegova pjesma "This World" proglašena je himnom organizacije.

Toše Proeski (FOTO: Slavko Midzor/PIXSELL)

I danas, 18 godina kasnije, jedno je sigurno: Toše Proeski nikada neće biti zaboravljen. Jer anđeli poput njega ne odlaze nikada – oni zauvijek pjevaju u nama.

