Tko je ovaj glazbenik u usponu? Zbog majke koja je pala u ralje ovisnosti bio je beskućnik

Glazbenik Alex Warren nije imao niti malo lako odrstanje – otac mu je preminuo od raka, a majka ga je zbog ovisnosti izbacila iz kuće.

Možda ste već naišli na viralni hit ''Ordinary'' - pjesmu koju danas slušaju milijuni i koja je pomaknula granice njegova rada, ali malo je onih koji znaju koliko je Alex Warren prošao da dođe do toga.

Glazbenik koji ima samo 25 godina trenutačno je na vrhuncu karijere. Pjesma ''Ordinary'', koju je napisao za svoju suprugu Kouvr nakon njihova vjenčanja prošle godine, otvorila mu je vrata glazbenog svijeta te sada rasrodaje koncerte diljem svijeta. Kao kruna tog uspjeha, osvojio je MTV nagradu za ''Najboljeg novog izođača''.

A tko je ovaj glazbenik?

Alexandar Alex Warren Hughes rođen je 18. rujna 2000. u Carlsbadu, Kalifornija. Kad je imao devet godina, preminuo mu je otac od raka bubrega. Taj gubitak ostavio je dubok trag na njegovu obitelj - majka se počela boriti s alkoholizmom, što je Alex otkrio tek slučajno, pokušavajući oprati njezinu šalicu za kavu.

''Ispostavilo se da je to bio alkohol. I sutradan je opet bio alkohol, i dan nakon toga alkohol... u četiri ujutro – alkohol. Čak i dok smo vozili – alkohol'', ispričao je svojedobno za BBC.

Kada joj je pokušao ukazati na problem, situacija je eskalirala u emocionalno zlostavljanje.

''Svaka osoba koja se bori s ovisnošću treba nekoga na koga će prebaciti krivnju - i ja sam postao taj netko'', dodao je.

Kada je napunio 18 godina, majka ga je izbacila iz kuće. Bio je bez novca, bez doma, prepušten sam sebi. Spavao je u automobilima prijatelja - ali nikada u njihovim kućama, jer je njegova majka roditeljima tih prijatelja govorila da je problematičan.

A onda se sve promijenilo. Preko zajedničkog prijatelja upoznao je svoju buduću suprugu, Kouvr Annon.

''Odmah smo kliknuli. Već nakon prvog razgovora osjećao sam da joj mogu reći sve'', objasnio je za spomenuti mediji.

Samo četiri mjeseca kasnije, Kouvr je napustila svoju obitelj na Havajima i preselila se u Kaliforniju i tada su živjeli su zajedno u autu. Ona je postala njegov oslonac, a kasnije i inspiracija za mnoge njegove pjesme. Par se zaručio na Novu godinu 2022., a vjenčali su se 22. lipnja 2024. godine.

Ipak, njegova majka nije bila na svadbi jer se nije uspjela izboriti s paklom ovisnosti. Preminula je od zatajenja organa uzrokovanih dugogodišnjim alkoholizmom

"To je bila jedna od najtužnijih stvari koja nam se dogodila, ali nekako smo kroz to prošli," priznao je iskreno na društvenim mrežama.

A kako je započela njegova karijera? Alex je počeo objavljivati videosadržaje još kao dijete, a kasnije se priključio kultnoj TikTok grupi Hype House. U 2021. objavljuje svoju prvu pjesmu ''One More I Love You'', posvećenu gubitku i boli. Godine 2022. potpisuje ugovor s Atlantic Records, a 2024. njegova pjesma ''Burning Down'' ulazi na Billboard Hot 100.

No pjesma koja ga je lansirala u globalnu popularnost je ''Ordinary'', objavljena početkom 2025. Emotivni tekst o malim, svakodnevnim trenucima ljubavi postao je univerzalna poruka i osvojio milijune ljudi na TikToku i Instagramu.

