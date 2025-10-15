Matija Cvek o očinstvu: ''Postane ti prva i osnovna misao kad se probudiš i kad ideš spavati!''

Na pozornici oduševljava publiku, a kod kuće ga čeka ona – njegova najveća obožavateljica, kćerkica Lota. U svijet Matije Cveka, pun pelena, uspavanki i najslađih osmijeha, zakoračio je naš Dino Stošić.

Matija Cvek danas nije samo miljenik publike i radijskih etera, već i ponosni otac kćerkice Lote. Njezin dolazak promijenio mu je život iz korijena.

''Pa sigurno rastem, mijenja me iz dana u dan, to je sto posto. Nadam se – na bolje.''

Njegova nasljednica postala je glavna junakinja svakodnevice, ali i najvažnija publika kojoj se uvijek najviše veseli vratiti.

''Velika je inspiracija. Znaš što, gledajući nju kako se mijenja, onda se valjda tako i ja mijenjam, pa mi se onda i stil pisanja i moj taj neki, kao, dječački još uvijek žar za muzikom stalno, kao, još više razbuktava. I mislim da, ustvari, sve ide u nekom pozitivnom smjeru. Mislim da onda i kreativa ide u pozitivnom smjeru i s veseljem i dalje idem raditi ono što volim, s veseljem se vraćam doma. Generalno, ja sam, osim što sam i prije stalno naglašavao da sam generalno jako sretan čovjek, ovo je, ono, kao neka trešnjica na kraju – šlag na tortu.''

Uz osmijeh svoje Lote, Matija puni svoje životne baterije. Osim što je ranije u šali rekao da nalikuje na nju, njoj je posvetio i jednu pjesmu.

Galerija 6 6 6 6 6

In Magazin: Matija Cvek - 3 Foto: In Magazin

In Magazin: Matija Cvek - 5 Foto: In Magazin

Pogledaji ovo Celebrity Top! Ovako je Amerikanac iz Supertalenta iznenadio susjede koji mu pomažu s kućom koju je kupio za 5000 eura

''Apsolutno da. Ima pjesma “Moje”, koja je izašla početkom ove godine, i baš je posvećena njoj. Napisana je praktički u petnaest minuta – ja ju obožavam, ona ju obožava.''

Prvi mjeseci roditeljstva bili su najljepši kaos na svijetu.

''Koliko si, ustvari, nespreman – da nećeš spavati, da se nikad više nećeš odmoriti, da to nikad neće stati. I tvoje srce jednostavno zauvijek hoda izvan tvog tijela. Više se ne brineš o sebi koliko se jednostavno brineš za nekog drugog, i to ti postane prva i osnovna misao kad se probudiš i kad ideš spavati. Tak da, evo, jednostavno si nespreman na sve što ti to nosi.''

In Magazin: Matija Cvek - 6 Foto: In Magazin

In Magazin: Matija Cvek - 9 Foto: In Magazin

In Magazin: Matija Cvek - 10 Foto: In Magazin

A hoće li Lota jednog dana krenuti očevim stopama? Što se tiče Matije – neka samo slijedi svoje srce.

''Ako joj to bude volja, želja, ako ju to bude veselilo, ako bude imala toliku strast prema nečemu – koliko ja imam prema ovom svom poslu, odnosno prema življenju glazbe – želim joj da se time bavi.''

U ritmu pelena, pjesama i zagrljaja, Matija Cvek danas živi svoju najljepšu skladbu – onu obiteljsku. I čini se da mu upravo taj ritam najbolje stoji.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Meghan Markle oduševila pratitelje videom kćeri, mnogi su imali isti komentar!

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Zanimljivosti Tko je omiljeno lice s naslovnice koje je modne piste zamijenilo edukacijom mladih kolegica?

Pogledaji ovo Celebrity Kako izgledaju roditelji chefa Vukadina? Pokazao ih je posebnim povodom

Pogledaji ovo Celebrity Šimi je baš krenulo! Majin partner objavio lijepu vijest na Instagramu