Šimi je baš krenulo! Majin partner objavio lijepu vijest na Instagramu

Partner Maje Šuput, Šime Elez, podijelio je na društvenim mrežama vijest koja je mnoge iznenadila i oduševila.
Naime, otvorio je vlastiti obrt i već izdao prvu fakturu, a o kakvom se obrtu radi, nije otkrio.
''Probudia si se živ i zdrav. Živiš na moru. Vani je sunčan dan. Posal ti dobro ide. Dogovaraš nove kampanje. Otvoria si obrt prije 5 dana i jutros ispostavia prvu fakturu… Sve to, a tek je utorak. A di je tek sve ostalo. Life is good'', napisao je sretni Šime.
Šime je ovog ljeta postao prava tema medija. Dugo se šuškalo da su on i pjevačica Šuput zajedno, a zaljubljenim fotografijama na Instagramu to su i potvrdili.
Šuput je nedavno za IN magazin progovorila o njihovu odnosu.
"Vidjela sam anketu, ali to je već osamnaesta anketa od ljeta. Uglavnom i dalje pišu da smo marketinški trik. Tako da, ako je vjerovati ljudima, mislim da je narod izglasao."
Glasinama da su zajedno pridonose i različite zajedničke fotografije. Maja je navikla na interes medija, no zanimalo nas je kako Šime podnosi činjenicu da mu je ljubavni život neprestano pod povećalom.
"Glupo mi je pričati u njegovo ime, a on je elokventan i grlat… Odgovorit će on vama, poprilično jasno ili nejasno poput mene… Mislim da će biti ovo drugo."
Šime je Maju svojim motorom dovezao na jedan od posljednjih nastupa, a video pogledajte OVDJE.
