Pretraži
fatalni splićanin

Šimi je baš krenulo! Majin partner objavio lijepu vijest na Instagramu

Piše J. C. , Danas @ 08:17 Celebrity komentari
Šime Elez i Maja Šuput Šime Elez i Maja Šuput Foto: Instagram

Partner Maje Šuput, Šime Elez, podijelio je na društvenim mrežama vijest koja je mnoge iznenadila i oduševila.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Brunejski princ Mateen Abdul i njegova supruga, princeza Anisha Rosnah, čekaju dijete
čestitke pristižu
Ljepotica hrvatskih korijena objavila radosnu vijest s princem koji je dugo slovio za neženju
Internetom se proširila fotografija Halida Bešlića s pokojnim glazbenicima
''bože, sad imaš najbolje...''
''Velikani na okupu'' Nakon Halidove smrti internetom kruži njegova fotka s preminulim kolegama
Meghan Markle otkrila zašto je ugasila komentare na Instagramu
''Stvari koje sam učinila...''
Napokon otkrila istinu! Meghan Markle odgovorila na pitanje koje već dugo muči javnost
Na Črnomercu opljačkana majka pjevačice Hane Mašić
''narod je u pitanju''
Šokantna objava naše pjevačice: ''Opljačkali su moju mamu s djetetom u parku!''
Mama Stjepana Vukadina proslavila 55. rođendan
raznježio objavom
Kako izgledaju roditelji chefa Vukadina? Pokazao ih je posebnim povodom
Poznato je zašto Sejda Bešlić nije bila na sprovodu supruga Halida Bešlića
da ti srce pukne!
Otkriveno zašto Sejda nije bila na sprovodu voljenog supruga Halida Bešlića
Ovako su izgledali posljednji dani Halida Bešlića
''inzistirao je da...''
Ovako su izgledali posljednji Halidovi trenuci u bolnici: ''U samo tri dana potpuno je kolabirao...''
Evo što znače obilježja na lijesu Halida Bešlića
tradicija i poštovanje
Koja je simbolika obilježja na lijesu Halida Bešlića?
Zaručila se Melina Džinović
godinu dana nakon razvoda
Zaručila se bivša supruga Harisa Džinovića! U bračnu luku uplovit će sa starijim milijunašem
Lijes Halida Bešlića u grob je spustio njegov sin Dino
pretužan prizor
Halidov lijes u grob je spustio njegov sin Dino, suze nitko nije mogao suzdržati
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Simbol ribe često se može vidjeti na automobilima
Jasna poruka
Ovaj simbol često se može vidjeti na automobilima: Znate li njegovo značenje?
Strava u Njemačkoj: Šetači u šumi pronašli tijelo, vjeruju da je to dječak koji je nestao
strava u njemačkoj
Fabian (8) je nestao u petak, a sada su šetači u šumi pronašli tijelo djeteta
Otkriveni rezultati DNK analize žene koja tvrdi da je Madeleine McCann
Progonila roditelje
Nastavak suđenja ženi koja tvrdi da je Madeleine McCann, policajac o DNK analizi: "Imamo nedvojbene dokaze"
show
Poznato je zašto Sejda Bešlić nije bila na sprovodu supruga Halida Bešlića
da ti srce pukne!
Otkriveno zašto Sejda nije bila na sprovodu voljenog supruga Halida Bešlića
Evo što znače obilježja na lijesu Halida Bešlića
tradicija i poštovanje
Koja je simbolika obilježja na lijesu Halida Bešlića?
Zaručila se Melina Džinović
godinu dana nakon razvoda
Zaručila se bivša supruga Harisa Džinovića! U bračnu luku uplovit će sa starijim milijunašem
zdravlje
Zastrašujuće otkriće: Više od 99 % ljudi s moždanim ili srčanim udarom imalo je ove znakove upozorenja prije!
Veliko istraživanje
Zastrašujuće otkriće: Više od 99 % ljudi s moždanim ili srčanim udarom imalo je ove znakove upozorenja prije!
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Stalno vam je hladno? Možda ne unosite dovoljno ovih 5 vitamina i minerala | Kreni zdravo!
Možete ih nadoknaditi prehranom
Stalno vam je hladno? Možda ne unosite dovoljno ovih 5 vitamina i minerala
zabava
Nadmudrio nepristojnog medvjeda, njegovo rješenje oduševilo internet
Genijalno!
Nadmudrio nepristojnog medvjeda, njegovo rješenje oduševilo internet
Obiteljski izlazak nasmijao cijelu regiju: "Tko nema takvo iskustvo, nije se rodio na Balkanu"
Živa istina
Obiteljski izlazak nasmijao cijelu regiju: "Tko nema takvo iskustvo, nije se rodio na Balkanu"
Majstorijom na gradilištu oduševio gledatelje, pogledajte virtuoza u akciji
Što kažete?
Majstorijom na gradilištu oduševio gledatelje, pogledajte virtuoza u akciji
tech
Rani znak upozorenja? Sindrom nemirnih nogu povećava rizik od ove opake bolesti mozga
Novo istraživanje otkriva
Rani znak upozorenja? Sindrom nemirnih nogu povećava rizik od ove opake bolesti mozga
Kupujete na Temuu? Stručnjak objasnio kakvim se trikovima služe kako bi privukli kupce
Više od 30 trikova
Kupujete na Temuu? Stručnjak objasnio kakvim se trikovima služe kako bi privukli kupce
Patite od sindroma iritabilnog crijeva? Jedna terapija pokazuje velik potencijal u smanjenju simproma, a ne uključuje nikakve lijekove
provedena velika analiza
Patite od sindroma iritabilnog crijeva? Jedna terapija pokazuje velik potencijal u smanjenju simproma, a ne uključuje nikakve lijekove
sport
Hrvatska protiv Brazila i Kolumbije uoči SP 2026.
Finale prije finala
Bombastična vijest: Evo protiv koga će Hrvatska igrati uoči Mundijala
Obala Bjelokosti na nevjerojatan način izborila Svjetsko prvenstvo: Ovo svijet ne pamti!
Strašno
Obala Bjelokosti na nevjerojatan način izborila Svjetsko prvenstvo: Ovo svijet ne pamti!
Noćna mora bez kraja: Česi ne mogu kući, ostali zarobljeni na otočju
Nevjerojatno
Noćna mora se nastavlja: Česi ne mogu kući, ostali zarobljeni na otočju
tv
MasterChef: Požar u MasterChef kuhinji! ''Gledam u to i ne mogu vjerovati što se događa''
NE PROPUSTITE!
Požar u MasterChef kuhinji! ''Gledam u to i ne mogu vjerovati što se događa''
Skrivena sudbina: Pronašla joj je novi posao - razgovor je sutra
SKRIVENA SUDBINA
Pronašla joj je novi posao - razgovor je sutra
Kumovi: Nije htjela spominjati masnicu, ali bilo je jače od nje
KUMOVI
Nije htjela spominjati masnicu, ali bilo je jače od nje
putovanja
Sočan kolač od mrkve: Malo posla za puno uživanja
Jednostavno
Sočan kolač od mrkve: Malo posla za puno uživanja
Znate li koji je? Bosanskohercegovački grad koji leži na čak devet rijeka
Impresivna okolica
Znate li koji je? Bosanskohercegovački grad koji leži na čak devet rijeka
Trik za savršen gulaš: Sastojak koji chefovi dodaju u mesna jela za više okusa
Jednostavno, a preukusno
Trik za savršen gulaš: Sastojak koji chefovi dodaju u mesna jela za više okusa
novac
Više od polovice poduzetnika razmatra preseljenje u inozemstvo. Ovo je najpopularnija destinacija
Nije zbog poreza
Više od polovice poduzetnika razmatra preseljenje u inozemstvo. Ovo je najpopularnija destinacija
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Zašto Trump i desnica žele uništiti milijardera Georgea Sorosa
Česta meta
Zašto Trump i desnica žele uništiti milijardera Georgea Sorosa
lifestyle
Street style: Smeđa boja na zagrebačkoj špici
HIT SEZONE
15 Zagrepčanki odobrilo najveći jesenski trend, sviđa li se vama?
Savjet modne urednice Annette Weber kako izgledati kao bogatašica
TRIKOVI MODNE UREDNICE
Kako s malo novca izgledati kao da imate neograničen budžet? Evo pet zlatnih savjeta
Adriana Ćaleta-Car u puloveru kratkih rukava i suknji s naborom
Šik izdanje
Adriana Ćaleta-Car u puloveru koji je nekim ženama nepraktičan i suknji koja će se svidjeti mnogima
sve
Poznato je zašto Sejda Bešlić nije bila na sprovodu supruga Halida Bešlića
da ti srce pukne!
Otkriveno zašto Sejda nije bila na sprovodu voljenog supruga Halida Bešlića
Evo što znače obilježja na lijesu Halida Bešlića
tradicija i poštovanje
Koja je simbolika obilježja na lijesu Halida Bešlića?
Hrvatska protiv Brazila i Kolumbije uoči SP 2026.
Finale prije finala
Bombastična vijest: Evo protiv koga će Hrvatska igrati uoči Mundijala
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene