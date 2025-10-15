Šimi je baš krenulo! Majin partner objavio lijepu vijest na Instagramu

Partner Maje Šuput, Šime Elez, podijelio je na društvenim mrežama vijest koja je mnoge iznenadila i oduševila.

Šime Elez, partner popularne pjevačice i poduzetnice Maje Šuput, podijelio je na Instagramu zanimljivu vijest.

Naime, otvorio je vlastiti obrt i već izdao prvu fakturu, a o kakvom se obrtu radi, nije otkrio.

''Probudia si se živ i zdrav. Živiš na moru. Vani je sunčan dan. Posal ti dobro ide. Dogovaraš nove kampanje. Otvoria si obrt prije 5 dana i jutros ispostavia prvu fakturu… Sve to, a tek je utorak. A di je tek sve ostalo. Life is good'', napisao je sretni Šime.

Šime Elez na Instagramu Foto: Instagram

Šime je ovog ljeta postao prava tema medija. Dugo se šuškalo da su on i pjevačica Šuput zajedno, a zaljubljenim fotografijama na Instagramu to su i potvrdili.

Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram

Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram

Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram

Šuput je nedavno za IN magazin progovorila o njihovu odnosu.

"Vidjela sam anketu, ali to je već osamnaesta anketa od ljeta. Uglavnom i dalje pišu da smo marketinški trik. Tako da, ako je vjerovati ljudima, mislim da je narod izglasao."

Glasinama da su zajedno pridonose i različite zajedničke fotografije. Maja je navikla na interes medija, no zanimalo nas je kako Šime podnosi činjenicu da mu je ljubavni život neprestano pod povećalom.

Šime Elez i Maja Šuput - 2 Foto: Instagram

Marko Grubnić, Maja Šuput, Šime Elez - 3 Foto: Instagram

Rođendan Šime Eleza - 6 Foto: Maja Šuput/Instagram

"Glupo mi je pričati u njegovo ime, a on je elokventan i grlat… Odgovorit će on vama, poprilično jasno ili nejasno poput mene… Mislim da će biti ovo drugo."

Šime je Maju svojim motorom dovezao na jedan od posljednjih nastupa, a video pogledajte OVDJE.

Maja Šuput i Šime Elez - 2 Foto: Instagram

