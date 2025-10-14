Dalibor Matanić godinu dana nakon javnih prozivki i šutnje pogovorio o borbi s ovisnosti

Dalibor Matanić priznao je borbu s ovisnošću, kajanje zbog prošlih postupaka i odlučnost da promjenom života pošalje poruku nade.

Dalibor Matanić, hrvatski redatelj koji je prije godinu dana dospio u središte pažnje zbog optužbi o neprimjerenom ponašanju prema kolegicama i glumicama, otvorio je dušu u intervjuu za časopis Gloria.

Tom je prilikom progovorio o svojoj prošlosti obilježenoj ovisnošću, isprici koju je objavio, te svojim pokušajima da iz svega izađe kao bolja osoba.

Otkrio je da se, u trenutku kada je objavio javnu ispriku, nalazio u izrazito teškom psihičkom stanju.

Dalibor Matanić - 2 Foto: Damjan Tadic / CROPIX

"Siguran sam da se nikad ne bih ponašao nedolično da nije bilo moje ovisnosti," izjavio je za Gloriju.

Matanić je priznao kako se borio s ovisnošću o alkoholu i opijatima te kako su mnogi trenuci iz tog razdoblja ostali zamagljeni.

"Jednom mi je u ruke došla moja fotografija sa seta i učinio mi se potpuno stran. Na fotografiji je bio nadmen čovjek koji ljude gleda s visine. To sam bio ja, ali niti tada nisam posegnuo za pomoći i rješenjem," rekao je, osvrćući se na svoj put prema samouništenju.

Dalibor Matanić Foto: Kino Gerila/Instagram

In Magazin: Dalibor Matanić - 6 Foto: In Magazin

Nakon što su optužbe izašle u javnost, odlučio je potražiti stručnu pomoć te se uključio u državni program za liječenje ovisnosti.

"Narcizam, koji u pozadini ima neke rane i povrede, radoholičarstvo, pregorijevanje i burn out", tim je riječima opisao razloge zbog kojih je, kako kaže, skliznuo u ovisnost.

Matanić danas više vremena provodi kod kuće s obitelji, bavi se pisanjem i snimanjem kratkih filmova. Svjestan je pogrešaka koje je učinio.

Dalibor Matanić Foto: Kristina Stedul Fabac/Pixsell

Dalibor Matanić - 2 Foto: Igor Soban/Pixsell

"Nemam pravo na grešku," rekao je i dodao da svojim budućim postupcima želi dokazati da misli ozbiljno.

"Svaki čovjek ima svoje borbe. Meni je ovo velika, kolosalna bitka u kojoj se želim obračunati sa svojim manama, postati bolja osoba, ali i poslati poruku da uvijek ima nade", dodao je.

