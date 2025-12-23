Kako izgleda majka Ane Rucner? Od nje je naslijedila svoj talent po kojem je poznata!

Jedan od najemotivnijih glazbenih trenutaka ovih blagdana dolazi u tišini – bez pozornice, ali s emocijom koja nadilazi udaljenost i vrijeme.
Zajedno sa svojom majkom, uglednom violončelisticom Snježanom Rucner, Ana je snimila izvedbu bezvremenske skladbe ''Holy Night'' – svaka u svojoj zemlji, ali povezane glazbom i istim unutarnjim ritmom.
Mama Ane Rucner - 2 Foto: Instagram
Mama Ane Rucner - 1 Foto: Instagram
Izvedbom je Ana Rucner svojim pratiteljima ujedno uputila iskrenu božićnu čestitku, poželjevši svima sretan i blagoslovljen Božić, uz poruku mira, ljubavi i povezanosti – bez obzira na fizičku udaljenost.
''Majka i kći. Glazba kao veza. Božić kao dom - gdje god bile. Bože, čuvaj sve koje volimo, gdje god bili. Sretan vam i blagoslovljen Božić'', napisala je.
Ana Rucner u Medulinu - 5 Foto: PR
