Kako izgleda majka Ane Rucner? Od nje je naslijedila svoj talent po kojem je poznata!

Jedan od najemotivnijih glazbenih trenutaka ovih blagdana dolazi u tišini – bez pozornice, ali s emocijom koja nadilazi udaljenost i vrijeme.

Dok se violončelistica Ana Rucner trenutačno nalazi u Kini zbog međunarodnih projekata, nastala je posebna i intimna glazbena priča.

Zajedno sa svojom majkom, uglednom violončelisticom Snježanom Rucner, Ana je snimila izvedbu bezvremenske skladbe ''Holy Night'' – svaka u svojoj zemlji, ali povezane glazbom i istim unutarnjim ritmom.

Izvedbom je Ana Rucner svojim pratiteljima ujedno uputila iskrenu božićnu čestitku, poželjevši svima sretan i blagoslovljen Božić, uz poruku mira, ljubavi i povezanosti – bez obzira na fizičku udaljenost.

''Majka i kći. Glazba kao veza. Božić kao dom - gdje god bile. Bože, čuvaj sve koje volimo, gdje god bili. Sretan vam i blagoslovljen Božić'', napisala je.

