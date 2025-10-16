Srpska zvijezda u pripijenom kostimu boje kože savršeno je naglasila top-figuru

Na beogradskoj sceni zablistala je Milica Pavlović.
Na nedavnom nastupu u jednom beogradskom restoranu Milica je priredila pravi scenski spektakl – ne samo glasom i energijom nego i modnim izdanjem koje je izazvalo lavinu komentara.
Milica Pavlović - 7 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Milica Pavlović - 6 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Milica Pavlović - 1 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Pjevačica je na scenu izašla u provokativnom, gotovo golom kombinezonu koji je ostavljao malo prostora mašti. Riječ je o iluzionističkom dizajnu u boji kože, ukrašenom crnim detaljima i svjetlucavim kristalima, koji su savršeno naglasili njezinu figuru. Cjelokupni stajling zaokružila je dugim smeđim kaputom, koji je skinula tijekom nastupa, te cipelama na petu.
Milica Pavlović - 2 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Milica Pavlović - 4 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Milica Pavlović - 5 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Na pozornici Milica je samopouzdano blistala, a energijom je potpuno osvojila publiku.
Nedavno je pokazala zavidnu figuru u badiću
Milica Pavlović Foto: Instagram
Milica Pavlović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Kako izgleda rodna kuća Milice Pavlović? Sama ju je renovirala.
Rodna kuća Milice Pavlović - 2 Foto: Milica Pavlović/Instagram
