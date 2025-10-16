Preminuo nekadašnji basist grupe Ambasadori, s njima je nastupao na Eurosongu

Ivica Vinković, basist i nekadašnji član grupe Ambasadori, s kojima je nastupao na Eurosongu, preminuo je u 76. godini.

Bosanskohercegovački basist i nekadašnji član grupe Ambasadori, Ivica Vinković, preminuo je u 76. godini. Tužnu vijest o njegovu odlasku potvrdila je Glazbena produkcija BHRT-a, čiji je član nekada bio Vinković.

"S tugom smo primili vijest da nas je napustio Ivica Vinković, basist i nekadašnji član našeg kolektiva. Ivica Vinković bio je član Zabavnog orkestra RTV Sarajevo. U svojoj dugoj i plodnoj karijeri nastupao je s brojnim glazbenicima i sastavima, a posebno vrijedi izdvojiti njegov angažman u grupi Jutro, iz koje će kasnije nastati Bijelo dugme, kao i u čuvenom sastavu Ambasadori. Bio je član Sarajevo Big Banda. Sa zahvalnošću i poštovanjem čuvamo uspomenu na njega", napisali su u objavi na Facebooku.

Svirajući bas gitaru, Vinković je udarao temelje neke nove glazbe na ovim prostorima od sredine 60-ih. Na početku je svirao u grupi Feniksi, koji je bio jedan od prvih pop-bendova na ovim prostorima. Poslije je bio član sastava The Golden Pins, jedan od prvih BIH ansambla koji su se predstavili na Televiziji Zagreb.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Smrt koja je sve šokirala: Je li tragedija u kojoj je 31-godišnji pjevač izgubio život mogla biti spriječena?

Paralelno je svirao u tadašnjem Plesnom orkestru RTV Sarajeva, a godinu dana kasnije dobio je poziv da zasvira u bendu Ambasadori, čiji je pjevač prije bio Zdravko Čolić, no kasnije ga je zamijenila Ismeta Dervoz. S tim sastavom 1976. je predstavljao Jugoslaviju na Eurosongu s pjesmom "Ne mogu skriti svoju bol", no nakon razočaravajućeg 17. mjesta donesena je odluka o povlačenju s natjecanja.

Pored Ambasadora radio je i s grupom Bijelo dugme na singl ploči "Top" / "Ove ću noći naći blues", objavljena u izdanju Jugotona. Kasnije je radio s mnogim poznatim glazbenicima, pa čak i s Indexima.

