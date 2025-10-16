Žena na koju su pali najpoželjniji frajeri svijeta u djetinjstvu je sanjala sasvim drugačiji život

Manje je poznato da je Irina Shayk sanjala o drugačijoj karijeri, no sudbina ju je ipak odvela na svjetske modne piste.

Na ovogodišnjoj reviji Victoria's Secret Fashion Showa 2025. Irina Shayk bila je jedno od najzapaženijih lica večeri. Ruska manekenka i glumica promijenila je dva upečatljiva izdanja i još jednom pokazala da je s razlogom jedna od najtraženijih žena svijeta.

U prvom izlasku blistala je u ružičastom korzetu s velikom mašnom, usklađenim gaćicama i spektakularnom krunom s ružičastim perjem.

Irina Shayk Foto: Profimedia

Irina Shayk Foto: Profimedia

No već u idućem trenutku Irina je transformirala cijeli dojam i pojavila se u vatrenom crvenom kompletu, koji je prštao seksepilom. Grimizni grudnjak i prozirna suknja koja je u hodu lepršala poput plamena dali su joj izgled filmske fatalke kojoj je teško odoljeti.

Irina Shayk Foto: Profimedia

Irina Shayk Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Ovo je bila Tošina velika želja koju nije stigao ispuniti: ''Želim to kao i svi normalni ljudi''

U svemu što radi Irina zrači samopouzdanjem i distinkcijom koja je rijetka čak i u svijetu mode. Njezina pojava na pisti nikad nije samo odjeća – to je priča, stav i energija.

Koji set vam je ljepši? Ružičasti

Crveni Ružičasti

Crveni Ukupno glasova:

Irina Shayk Foto: Profimedia

Osim što osvaja modne piste i naslovnice, Irina je poznata i po svom burnom ljubavnom životu. Ljubila je neke od najpoželjnijih muškaraca svijeta: s nogometašem Cristianom Ronaldom bila je u vezi od 2010. do 2015., a zatim je bila u vezi s holivudskim glumcem Bradleyjem Cooperom, s kojim ima i kćerku Leu De Seine. Njihov odnos, iako je završio, i dalje je tema medija zbog skladnog suroditeljstva. Irinu su kasnije povezivali i s Kanyeom Westom.

Galerija 26 26 26 26 26

Zanimljivo, Shayk je rođena u malom sibirskom gradu Jemanzhelinsku u regiji Čeljabinsk. Njezin otac, Valery, bio je Tatar i radio je kao rudar, dok je majka Olga bila učiteljica glazbe u vrtiću. Već sa šest godina počela je svirati klavir, a s devet je pohađala glazbenu školu u kojoj je učila i pjevanje. Nakon očeve smrti od upale pluća, kada je imala 14 godina, obitelj se suočila s financijskim poteškoćama, a majka je radila dva posla kako bi ih uzdržavala.

Irina Shayk - 7 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Zanimljivosti Smrt koja je sve šokirala: Je li tragedija u kojoj je 31-godišnji pjevač izgubio život mogla biti spriječena?

Nakon srednje škole Irina je upisala studij marketinga, ali ga je napustila i sestre su se preselile u Čeljabinsk, gdje su pohađale školu ljepote. Tamo je Irinu zapazio agent lokalne modne agencije i potaknuo je da se prijavi na natjecanje ljepote "Miss Čeljabinsk 2004.", koje je osvojila. To joj je otvorilo vrata u svijet modelinga, pa se preselila u Pariz kako bi započela profesionalnu karijeru.

Irina Shayk - 1 Foto: Profimedia

Irina je međunarodnu slavu stekla kada je 2011. postala prva Ruskinja na naslovnici izdanja "Sports Illustrated Swimsuit Issue". Tijekom karijere surađivala je s brojnim prestižnim modnim kućama poput Victoria's Secret, Fendi, Chanel, Versace i mnogih drugih. Pojavljivala se na naslovnicama časopisa kao što su "Vogue", "Elle", "Harper's Bazaar" i "GQ". Osim modelinga, okušala se i u glumi, debitirajući 2014. u filmu "Hercules" uz Dwaynea Johnsona.

Irina Shayk Foto: Afp

Irina Shayk - 3 Foto: Instagram

Irina se ne boji pred kamerama pojaviti ni potpuno gola, a više o tome pisali smo OVDJE.

Irina Shayk - 1 Foto: Profimedia

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Tko je plavooka ljepotica odrasla na farmi čijoj se ljepoti možemo samo diviti?

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Zanimljivosti Ona je prva manekenka koja se u devetom mjesecu trudnoće prošetala modnom pistom

Pogledaji ovo Celebrity Preminuo nekadašnji basist grupe Ambasadori, s njima je nastupao na Eurosongu