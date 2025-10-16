Uživajte! Ovo su obrade domaćih hitova mladog Slavonca koje su preplavile TikTok

Njegov glas budi nostalgiju, a izbor pjesama povezuje generacije. Priprema i svoj prvi album, a dok on ne ugleda svjetlo dana – uživajte u ovim obradama koje su osvojile regiju.

Hrvatska scena dobila je novu zvijezdu – Jakova Jozinovića iz Vinkovaca.

Posljednjih mjeseci gotovo da nema korisnika na TikToku koji barem jednom nije naletio na videe ovog mladog pjevača.

@jakov.jozinovic Vidimo se Crna Gora opet!! Budva-11.10 trg stari grad A bome i u Sarajevu-16.10 (zadnjih 50karata preko entrio.ba) ♬ original sound - Jakov Jozinovic

Mlad i talentiran, Jakov je osvojio publiku svojim originalnim i emotivnim obradama pjesama iz cijele regije. Njegov moćan vokal i prepoznatljiv stil interpretacije učinili su ga viralnom senzacijom, a broj njegovih pratitelja i pregleda neprestano raste.

Jedna od njegovih najprepoznatljivijih obrada je pjesma ''Olivera'' Đorđa Balaševića.

na njegovom profilu mogu se pronaći i izvedbe pjesama izvođača poput Gibonnija, Vlade Georgieva, Olivera Dragojevića i mnogih drugih – sve s posebnom emocijom i osobnim pečatom koji ga izdvaja iz mase.

Jakov osvaja glasom, osmijehom i X faktorom, a uskoro stiže i autorska glazba.

''Radimo na tome. Kroz neki mjesec dana izlazi prvi single, a koji će zapravo i najaviti EP mini album, koji će izaći, nadam se, što prije'', rekao je za naš IN magazin Slavonac kojega smo gledali u Supertalentu.

Jakov Jozinović

Maja Šuput je prije četiri godine predvidjela da će za ovim Slavoncem vrištati curice i bila je u pravu!

