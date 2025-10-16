Uživajte! Ovo su obrade domaćih hitova mladog Slavonca koje su preplavile TikTok

Njegov glas budi nostalgiju, a izbor pjesama povezuje generacije. Priprema i svoj prvi album, a dok on ne ugleda svjetlo dana – uživajte u ovim obradama koje su osvojile regiju.
Posljednjih mjeseci gotovo da nema korisnika na TikToku koji barem jednom nije naletio na videe ovog mladog pjevača.
@jakov.jozinovic
Vidimo se Crna Gora opet!! Budva-11.10 trg stari grad A bome i u Sarajevu-16.10 (zadnjih 50karata preko entrio.ba)♬ original sound - Jakov Jozinovic
Mlad i talentiran, Jakov je osvojio publiku svojim originalnim i emotivnim obradama pjesama iz cijele regije. Njegov moćan vokal i prepoznatljiv stil interpretacije učinili su ga viralnom senzacijom, a broj njegovih pratitelja i pregleda neprestano raste.
@jakov.jozinovic
SLOVENIJA!!!! 7.11-Ljubljana, Cvetlicarna 14.11-Maribor, dvorana Lent Karte preko eventim.si♬ original sound - Jakov Jozinovic
Jedna od njegovih najprepoznatljivijih obrada je pjesma ''Olivera'' Đorđa Balaševića.
@petroviic_sara #jakovjozinovic #olivera #dalmacija #varazdin #spancirfest #balkan @Jakov Jozinovic #hrvatska ♬ original sound - petroviic_sara
na njegovom profilu mogu se pronaći i izvedbe pjesama izvođača poput Gibonnija, Vlade Georgieva, Olivera Dragojevića i mnogih drugih – sve s posebnom emocijom i osobnim pečatom koji ga izdvaja iz mase.
@jakov.jozinovic Pjevamo zajedno Oliveru 25.7- u Osijeku, Beergarden fest iii 26.7- u Zadru,Dispet bar #olivera #balasevic ♬ original sound - Jakov Jozinovic
@jakov.jozinovic Libar- Gibonni 🤍 #libar #Gibonni #jakovjozinovic ♬ original sound - Jakov Jozinovic
@jakov.jozinovic Ovu i još mnoge pjesme pjevamo 30.7 u Puli- Rustico bar (Oliverova večer) 🤍#oliverdragojevic ♬ original sound - Jakov Jozinovic
Jakov osvaja glasom, osmijehom i X faktorom, a uskoro stiže i autorska glazba.
''Radimo na tome. Kroz neki mjesec dana izlazi prvi single, a koji će zapravo i najaviti EP mini album, koji će izaći, nadam se, što prije'', rekao je za naš IN magazin Slavonac kojega smo gledali u Supertalentu.
Jakov Jozinović Foto: DNEVNIK.hr
Maja Šuput je prije četiri godine predvidjela da će za ovim Slavoncem vrištati curice i bila je u pravu!
