Kim Kardashian šokirala priznanjem: ''Voljela bih znati koliko košta karton mlijeka''

Kim Kardashian gostovala je u podcastu ''Call Your Daddy'' pa šokirala javnost priznanjem koje je shvatljivo samo nerealno bogatim osobama.
Reality zvijezda priznala je to tijekom svog gostovanja u podcastu ''Call Your Daddy'' i uzela si vremena da razmisli o odgovoru.
Rekla je voditeljici Alex Cooper da je to puno, ali dodala je da rijetko mora sama plaćati za svoj glam, zahvaljujući obiteljskom reality showu i drugim poslovima visokog profila.
''Ako snimam svoj show, onda oni to plate. Ako radim, oni plate. Tako da pokušavam sve to pokriti tako da ja osobno ne moram plaćati'', objasnila je.
Kim, čije se bogatstvo procjenjuje na 1,7 milijardi dolara, priznala je ipak da joj je teško izračunati ukupan trošak jer nema pojam o tome koliko jednostavne stvari koštaju.
''Voljela bih znati koliko, recimo, košta karton mlijeka.''
Na inzistiranje da navede brojku, Kim je priznala da njezina glam rutina možda košta milijun dolara.
''Ne pet. Manje od pet. Možda jedan.''
U svibnju je otkriveno da je Kim potrošila 4.500 dolara samo na tretmane kože za Met Galu, a prije toga priznala je da njezina uobičajena dnevna rutina frizure i šminke traje nevjerojatna dva sata.
U podcastu je otvoreno progovorila i o braku s kontroverznim reperom Kanyeom Westom. Više pročitajte OVDJE.
