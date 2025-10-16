Pretraži
upisala se u povijest

Tko je plus-size manekenka koja je ponosno pokazala svoje obline na najpoznatijoj reviji na svijetu?

Piše J. C. , Danas @ 12:39 Celebrity komentari
Paloma Elsesser Paloma Elsesser Foto: Profimedia

Paloma Elsesser, nova zvijezda modne industrije i simbol inkluzivnosti, po prvi je put prošetala pistom Victoria’s Secreta i pokazala da ljepota dolazi u svim oblicima.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Viralni videi Jakova Jozinovića na TikToku
ma tko bi mu odolio?
Uživajte! Ovo su obrade domaćih hitova mladog Slavonca koje su preplavile TikTok
Tko je Paloma Elsesser koja je prošetala modnom pistom Victoria's Secreta?
upisala se u povijest
Tko je plus-size manekenka koja je ponosno pokazala svoje obline na najpoznatijoj reviji na svijetu?
Alessandra Ambrosio prošetala modnom pistom Viistoria's Secret Faashion Showa
stari kao vino
Možete li pogoditi koliko joj je godina? Za ovu prekrasnu brinetu vrijeme kao da je stalo!
Milica Pavlović u ''golom'' kombinezonu nastupila u beogradskom restoranu
priredila scenski spektakl
Srpska zvijezda u pripijenom kostimu boje kože savršeno je naglasila top-figuru
Irina Shayk mamila poglede na reviji Vistoria's Secret Fashion Showa
nije sve bilo tako bajno
Žena na koju su pali najpoželjniji frajeri svijeta u djetinjstvu je sanjala sasvim drugačiji život
Poznato je zašto Sejda Bešlić nije bila na sprovodu supruga Halida Bešlića
da ti srce pukne!
Otkriveno zašto Sejda nije bila na sprovodu voljenog supruga Halida Bešlića
Evo što znače obilježja na lijesu Halida Bešlića
tradicija i poštovanje
Koja je simbolika obilježja na lijesu Halida Bešlića?
Mama Stjepana Vukadina proslavila 55. rođendan
raznježio objavom
Kako izgledaju roditelji chefa Vukadina? Pokazao ih je posebnim povodom
Snaha Halida Bešlića Mahira se oglasila nakon njegovog sprovoda
"Jako nam nedostaješ"
Snaha Halida Bešlića oglasila se nakon dženaze, izazvala je mnogo reakcija
Justus Reid počastio sve koji rade na njegovoj kući
svaka čast!
Top! Ovako je Amerikanac iz Supertalenta iznenadio susjede koji mu pomažu s kućom koju je kupio za 5000 eura
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Zagrebačka policija objavila detalje napada na starijeg muškarca na Trešnjevci
UŽAS NA TREŠNJEVCI
Policija objavila detalje: Muškarcu pozlilo, dvojac glumio da mu pomaže, a onda je uslijedio užas
Simbol ribe često se može vidjeti na automobilima
Jasna poruka
Ovaj simbol često se može vidjeti na automobilima: Znate li njegovo značenje?
Zavod za socijalni rad: Nismo prijavili majku djevojčice nego komentare na društvenim mrežama
"KOMENTARI POTIČU AGRESIJU"
Majka djevojčice s rijetkim sindromima objavila da ju je Zavod prijavio policiji: Stigao njihov odgovor
show
Snaha Halida Bešlića Mahira se oglasila nakon njegovog sprovoda
"Jako nam nedostaješ"
Snaha Halida Bešlića oglasila se nakon dženaze, izazvala je mnogo reakcija
Evo što znače obilježja na lijesu Halida Bešlića
tradicija i poštovanje
Koja je simbolika obilježja na lijesu Halida Bešlića?
Justus Reid počastio sve koji rade na njegovoj kući
svaka čast!
Top! Ovako je Amerikanac iz Supertalenta iznenadio susjede koji mu pomažu s kućom koju je kupio za 5000 eura
zdravlje
Zastrašujuće otkriće: Više od 99 % ljudi s moždanim ili srčanim udarom imalo je ove znakove upozorenja prije!
Veliko istraživanje
Zastrašujuće otkriće: Više od 99 % ljudi s moždanim ili srčanim udarom imalo je ove znakove upozorenja prije!
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Najbolji prirodni lijek za gušteraču: Pijte ova 4 ljekovita čaja!
Najučinkovitiji biljni saveznici
Najbolji prirodni lijek za gušteraču: Pijte ova 4 ljekovita čaja!
zabava
Užasan parking inspirirao urnebesnu šalu koja je nasmijala domaću publiku
Presmiješno
Užasan parking inspirirao urnebesnu šalu koja je nasmijala domaću publiku
Morate vidjeti što piše na kamionu snimljenom kod Šibenika! Publika oduševljena
Urnebesno
Morate vidjeti što piše na kamionu snimljenom kod Šibenika! Publika oduševljena
Obračun iz životinjskog carstva postao hit, pogledajte samo tu lukavost
Wow!
Obračun iz životinjskog carstva postao hit, pogledajte samo tu lukavost
tech
Rani znak upozorenja? Sindrom nemirnih nogu povećava rizik od ove opake bolesti mozga
Novo istraživanje otkriva
Rani znak upozorenja? Sindrom nemirnih nogu povećava rizik od ove opake bolesti mozga
Kupujete na Temuu? Stručnjak objasnio kakvim se trikovima služe kako bi privukli kupce
Više od 30 trikova
Kupujete na Temuu? Stručnjak objasnio kakvim se trikovima služe kako bi privukli kupce
Tajna dugovječnosti: Otkriveni ključni igrači u usporavanju starenja
Je li na pomolu i lijek?
Tajna dugovječnosti: Otkriveni ključni igrači u usporavanju starenja
sport
Srbi oduševljeni Vatrenima: "Ovo je za nas potvrda da su nogometna krema, a za Hrvate - ništa posebno"
Evo o čemu se radi
Srbi o Vatrenima: "Ovo nam je potvrda da su nogometno plemstvo, a Hrvatima - ništa posebno"
Anna Silva o Viniciusu: "On je opsjednut seksom"
"SAMO O TOME GOVORI"
Djevojka o ponajboljem, ali i najomraženijem nogometašu svijeta: "On je opsjednut seksom"
Viniciusu prijeti zatvor! Proslavio rođendan s 500 ljudi, stigla i vojna policija
e to je fešta!
Viniciusu prijeti zatvor! Proslavio rođendan s 500 ljudi, stigla i vojna policija
tv
MasterChef: Plavi odnijeli pobjedu, a Mario "oštro" rekao Antoniji: "Zaboravila si reći jednu stvar!"
SVAKA ČAST!
Plavi odnijeli pobjedu, a Mario "oštro" rekao Antoniji: "Zaboravila si reći jednu stvar!"
MasterChef: Ivanu Bariću pozlilo, a u mislima mu je bilo samo jedno: "Iznevjerio sam ih!"
SAMO JAKO!
Ivanu Bariću pozlilo, a u mislima mu je bilo samo jedno: "Iznevjerio sam ih!"
MasterChef: Požar u MasterChef kuhinji! ''Gledam u to i ne mogu vjerovati što se događa''
NE PROPUSTITE!
Požar u MasterChef kuhinji! ''Gledam u to i ne mogu vjerovati što se događa''
putovanja
Trik za savršen gulaš: Sastojak koji chefovi dodaju u mesna jela za više okusa
Jednostavno, a preukusno
Trik za savršen gulaš: Sastojak koji chefovi dodaju u mesna jela za više okusa
Pečenje meko kao duša i juha koja diže iz mrtvih: Izletište kraj Bjelovara u kojem se jede "baš pravi nedjeljni ručak"
Vrata Bilogore
Pečenje meko kao duša i juha koja diže iz mrtvih: Izletište kraj Bjelovara u kojem se jede "baš pravi nedjeljni ručak"
Sočan kolač od mrkve: Malo posla za puno uživanja
Jednostavno
Sočan kolač od mrkve: Malo posla za puno uživanja
novac
Više od polovice poduzetnika razmatra preseljenje u inozemstvo. Ovo je najpopularnija destinacija
Nije zbog poreza
Više od polovice poduzetnika razmatra preseljenje u inozemstvo. Ovo je najpopularnija destinacija
Zašto Trump i desnica žele uništiti milijardera Georgea Sorosa
Česta meta
Zašto Trump i desnica žele uništiti milijardera Georgea Sorosa
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
lifestyle
Zagreb špica: Street style izdanje koordiniranog para
ČISTA PETICA
Usklađeni, a svoji: Stilska lekcija efektnog para sa zagrebačke špice
Prednosti power walk načina šetnje
Moćan način hodanja
Jeste li čuli za "power walk"? Obična šetnja može postati pravi trening za trbuh i leđa
Bienenstich ili pčelinji ubod: Recept za kolač koji svi traže
Savršenstvo!
Njemački kolač odličan je primjer da su jednostavne slastice najbolje, zato svi traže baš ovaj recept
sve
Snaha Halida Bešlića Mahira se oglasila nakon njegovog sprovoda
"Jako nam nedostaješ"
Snaha Halida Bešlića oglasila se nakon dženaze, izazvala je mnogo reakcija
Evo što znače obilježja na lijesu Halida Bešlića
tradicija i poštovanje
Koja je simbolika obilježja na lijesu Halida Bešlića?
Srbi oduševljeni Vatrenima: "Ovo je za nas potvrda da su nogometna krema, a za Hrvate - ništa posebno"
Evo o čemu se radi
Srbi o Vatrenima: "Ovo nam je potvrda da su nogometno plemstvo, a Hrvatima - ništa posebno"
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene