Tko je plus-size manekenka koja je ponosno pokazala svoje obline na najpoznatijoj reviji na svijetu?

Paloma Elsesser, nova zvijezda modne industrije i simbol inkluzivnosti, po prvi je put prošetala pistom Victoria’s Secreta i pokazala da ljepota dolazi u svim oblicima.

Američka manekenka Paloma Elsesser ostvarila je povijesni trenutak na modnoj pisti – debitirala je na Victoria’s Secret reviji, noseći spektakularna ružičasta krila izrađena od tisuća cvjetnih latica.

Paloma je zablistala u bijelom čipkastom korzetu i sandalama s visokom potpeticom, dok je svojim stavom i samopouzdanjem izazvala ovacije publike.

Kasnije se pojavila i u crnom kompletu od čipke, koji je dodatno naglasio njezinu prirodnu ljepotu i samouvjereni nastup.

Tko je Paloma Elsesser?

Rođena 1992. godine u Londonu, a odrasla u Los Angelesu, Paloma Elsesser danas je jedno od najznačajnijih imena u svijetu mode. Otkrila ju je slavna vizažistica Pat McGrath, a od tada je surađivala s brendovima kao što su Fenty Beauty, Nike, Proenza Schouler, Vogue i mnogi drugi.

Poznata je po svojoj ulozi u promicanju inkluzivnosti u modi – kao plus-size model, Paloma ruši stereotipe o tome kako bi modna ljepota trebala izgledati.

U 2023. godini osvojila je nagradu Model of the Year na britanskim Fashion Awards, čime je postala prva žena njezine građe koja je primila to priznanje.

Na Instagramu ju prati 625 tisuća ljudi s kojima redovno dijeli svoje modne i privatne fotografije.

