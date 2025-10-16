U Domenicinim prizorima vikenda iz snova istaknula se fotka u haljini bez mane!

Dok se mnogi vikendom odmaraju, Domenica vikende provodi radno – ali sa stilom. Ovoga puta spoj glamura, prirode i osmijeha osvojio je društvene mreže.

Pjevačica Domenica Žuvela objavila je na Instagramu niz fotografija koje otkrivaju kako izgleda njezin savršeni radni vikend.

"Potpisala bi da mi točno ovako izgleda svaki radni vikend", napisala je na Instagramu.

Na jednom od kadrova Domenica pozira nasmijana dok se u jednostavnoj kombinaciji smeđeg topa i bijelih hlača šeta mediteranskim krajolikom. U drugom kadru opušteno sjedi uz more s predivnim pogledom, a u trećem nazdravlja dvjema čašama osvježavajućeg pića.

Domenica Žuvela Foto: Instagram

Domenica Žuvela Foto: Instagram

Posebnu pozornost privukla je fotografija na kojoj Domenica pozira pred ogledalom u kratkoj ružičastoj haljinici ukrašenoj cvjetnim detaljima, koja je istaknula njezinu vitku figuru i duge noge. Raskošna haljina u nježnoj nijansi dodatno je naglasila njezinu prirodnu ljepotu, a fanovi su je odmah zasuli komentarima oduševljenja.

Domenica Žuvela Foto: Instagram

Što kažete na izdanje Domenice? Haljina joj stoji savršeno!

Komentari su se nizali u rekordnom roku, a lajkovi su samo pljuštali.

''Zanosna ljepotica'', ''Ljepotica naša najljepša. Vidi se iz a a aviona tvoja ljepota'', ''Prekrasna'', ''Wow ljepoto, blistaš'', ''Najzgodnija Hrvatica'', dio je komentara s Instagrama.

Domenica - 5 Foto: Instagram

Domenica - 4 Foto: Instagram

Domenica Žuvela Foto: Instagram

Nedavno je za naš IN magazin otkrila i čuju li se svadbena zvona. Više o tome pogledajte u prilogu OVDJE.

Domenica Žuvela - 1 Foto: Instagram

