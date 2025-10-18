Sestra Petra Graše godinama izbjegava javnost, no sada je zbog supruga napravila iznimku

Buga Grašo Radošević, inače rijetko viđena u javnosti, snimljena je kako strastveno navija za supruga Leona Radoševića na utakmici u Splitu.

Za razliku od svog poznatog brata Petra Graše, Buga Grašo Radošević rijetko se pojavljuje u javnosti, što svako njezino pojavljivanje čini posebnom prilikom.

Ovog puta, kamere su je zatekle u navijačkoj atmosferi na utakmici u splitskoj dvorani Gripe, gdje je emotivno bodrila supruga, košarkaša Leona Radoševića. U društvu joj je bila bliska prijateljica Petra, supruga poznatog splitskog ugostitelja Denisa Pavlovića, piše Slobodna Dalmacija.

Buga Grašo Radošević - 8 Foto: Duje Klaric/Cropix

Buga Grašo Radošević - 7 Foto: Duje Klaric/Cropix

Radoševićev sportski put uključuje zavidnu karijeru u klubovima diljem Europe, ali i u novijem projektu – ABA ligaškoj momčadi iz Dubaija. Prije Splita, igrao je za Cibonu, Emporio Armani, Bešiktaš, Bayern i mnoge druge.

Buga Grašo Radošević - 1 Foto: Duje Klaric/Cropix

Buga Grašo Radošević - 4 Foto: Duje Klaric/Cropix

Buga potječe iz obitelji duboko povezane s košarkom. Iako je Petar Grašo danas jedno od najpoznatijih imena domaće glazbene scene, u mladosti je bio ozbiljan košarkaški talent – u Splitu se nekoć nagađalo da će nositi dres slavne Jugoplastike, baš kao i njihov otac Zoran.

Buga Grašo Radošević Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Buga Grašo Radošević Foto: Josko Supic/Cropix

Buga inače sa svojim suprugom Leonom živi u Njemačkoj, a par zajedno ima kćer Leni.

