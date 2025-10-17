Više od 15 godina proizvode lješnjak, a sada se ponose namazom od ovog orašastog ploda!

U prilogu IN magazina donosimo slatku priču, i to o namazu od lješnjaka. Uz palačinke, na kruhu ili najjednostavnije na žlicu - čista je to rapsodija okusa. Ideja za namaz nastala je u obitelji koja se već 15 godina bavi proizvodnjom lješnjaka. Sada proizvod u koji vjeruju, žele podijeliti s cijelom nacijom. Oni su prvi kandidati u projektu Startaj Hrvatska. Upoznajte Anu Terezu i Marija.

Obitelj Želinski iz Slavonije već 15 godina proizvodi lješnjak. Da će to biti okosnica onoga čime će se baviti u životu, Mario je predosjećao još kao dječak.



''Od malih nogu sam sanjao i maštao o lješnjacima. Još kao klinac sam volio čokoladu s lješnjacima kako je bila situacija kod nas nije se to moglo kupiti puno, imali smo tetu u Njmečakoj i jedva smo čekali da dođe i da nam donese čokoladu. Ja sam rekao ma moram ja imati nešto od lješnjaka, proizvoditi tako da je to stvarno bilo to'', govori Mario Želinski.

Lješnjaka su s vremenom imali mnogo, no tržište je njime bilo zasićeno pa ga, kažu, nisu imali više komu prodati. Supružnici Mario i Ana Tereza tada su počeli razmišljati kakav bi proizvod mogli ponuditi. Već su godinama uživali u delicijama od lješnjaka, koje je pripremala Marijeva majka, baka Katica.''Baka je već radila lješnjake u okusima u tamnoj čokoladi, vaniliji, cimetu i od svih tih kombinacija i u tamnoj čokoladi se svima svidio. Jednom prilikom smo na zajedničkom putovanju raspravljali zašto ne bi taj lješnjak u tamnoj čokoladi prebacili u namaz u tekuće stanje. Jendostavno kombinacijom pogrešaka, pokušaja, oduzmi dodaj šečer dobili smo savršen proizvod'', ispričala je Ana Tereza Želinski.

In Magazin: Startaj Hrvatska - 4 Foto: In Magazin

Tako su dobili namaz od lješnjaka pod nazivom Nutkat, koji dolazi u dvije vrste.



''Jedan je s bijelom čokoladom, a jedan s tamnom. U bijeloj čokoladi ima 76% lješnjaka, a u tamnoj 72%, jako je velik postotak lješnjaka u namazu. Razlika je u tome što u bijeli namaz ne dodajemo šećer rafinirani nego samo pastu oplemenimo s bijelom čokoladom''.



Iako na tržištu već postoje namazi od lješnjaka, Mario i Ana Tereza ističu da posebnost njihova namaza leži upravo u visokom postotku lješnjaka, što rezultira pravom rapsodijom okusa.



''Dosta doprinosi okusu i mirisu, dosta ljudi se čudi kad otvore - pa stvarno se osjeti lješnjak. Često nas pitaju zašto toliko lješnjaka stavljamo jel nam to isplativno - stvar je u tome što je kvalitetnije. Svi mi možemo stvorit namaz s aronom lješnjaka, ali mislimo da je lješnjak s aromom bijele čokolade ili aronom tamne čokolade bolji izbor''.

In Magazin: Startaj Hrvatska - 5 Foto: In Magazin

A kada govorimo o tome na koje sve načine možete njihov namaz jesti - izbor je na vama jer opcije su beskonačne, a njima je ipak najslađe na idući način:



''S kašikicom. Najbolje nam je pred televizorom, jer tako osjetimo pravi okus. Kada se stavi na kruh ili palačinke malo je drugačiji okus što će kuNkekako je najslađe probati samo ali naravno i u deserte ga stavljamo itd''.



Kod kuće imaju pravog sladokusca - kćer koja je sve okuse odobrila, a najveće priznanje za ovaj namaz daju baki Katici, koju su uvrstili u naziv proizvoda.



''Naziv Nutkat dolazi od dvije riječ - nut je naziv za lješnjak, a kat je baka Katica. I jednostavno njoj u čast smo to povezali. A druga stvar uz baku Katicu nas veže priča o tome da na obiteljskim druženjima i svečanostima kad dođemo onda nas bake nutkaju s nečim pa kažu nemoj da te moram nutkat, uzmi sama''.

Cijelu priču o Nutkatu i kako je tekao njihov poduzetnički put, ne propustite pratiti u nedjelju u prvoj epizodi 6. sezone projekta Startaj Hrvatska.

In Magazin: Startaj Hrvatska - 3 Foto: In Magazin

In Magazin: Startaj Hrvatska - 8 Foto: In Magazin

