Tko je njemački ljepotan za kojim su žene poludjele zbog uloge u teen seriji?

Od gotovo anonimnog lica do najpoželjnijeg glumca mlađe generacije – Damian Hardung preko noći je postao novo omiljeno lice na malim ekranima.

Ako ste pogledali barem jednu epizodu hit serije ''Maxton Hall - The World Between Us'', teško da vas nije osvojio Damian Hardung, glumac koji je svojim šarmom i talentom oživio lik Jamesa Beauforta.

Ovaj 27-godišnji ljepotan iz Njemačke postao je globalna zvijezda gotovo preko noći, a mnogi se sada pitaju tko je zapravo on?

Damian Hardung Foto: Profimedia

Damian je rođen 1998. godine u Kölnu, u obitelji u kojoj su oba roditelja liječnici. Iako su ga mogli zamisliti u bijeloj kuti, on je vrlo rano krenuo svojim putem.

Kao dijete je trenirao nogomet, a nakon što se okupao u sportu, prvagnula je ljubav prema glumi. Prve uloge ostvario je još kao tinejdžer, a ubrzo je postao prepoznatljivo lice njemačkih serija i filmova. Najveću popularnost prije Maxton Halla stekao je ulogom u seriji ''The Red Band Society'', koja mu je otvorila vrata međunarodne karijere.

Damian Hardung Foto: Profimedia

U Maxton Hallu briljira kao James Beaufort - samozatajni, ali karizmatični mladić iz bogate obitelji, čiji lik kombinira ranjivost i snagu. Damianov isklesani izgled, snažna prisutnost i glumačka zrelost u ovoj su ulozi došli do punog izražaja, pa ne čudi što je serija postala globalni hit, a on novo lice koje obožavaju milijuni.

Jeste li gledali seriju Maxton Hall?

Ne, nikad čuo/la

Nisam, ali sada sigurno hoću Da, i jedva čekam nastavke

Ne, nikad čuo/la

Nisam, ali sada sigurno hoću Ukupno glasova:

Na privatnom planu, Damian je diskretan. Iako su ga fanovi povezivali s kolegicom Harriet Herbig-Matten, s kojom dijeli ekran u Maxton Hallu, oboje su naglasili da su samo bliski prijatelji. Za sada, njegov ljubavni status ostaje misteriozan.

Damian je vrlo aktivan na društvenim mrežama, gdje dijeli trenutke sa snimanja, detalje iz svakodnevice i svoja zalaganja u društveno važnim temama. Na Instagramu ga prati 1.9 milijuna pratitelja.

Druga sezona serije Maxton Hall već je najavljena i na male ekrane stiže 7. studenog 2025. – a s njom se vraća i Damian, čije ime više nitko ne zaboravlja.

