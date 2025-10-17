Tko je novopečeni suprug naše sportske heroine? Zbog nje se preselio u Split

Barbara i Filip vjenčali su se nedaleko od Trogira, a on je također sportaš.
Naša proslavljena olimpijka Barbara Matić izgovorila je sudbonosno da srbijanskom džudašu i džudu suca Filipu Đinovića.
Barbara Matić, Filip Đinović
Barbara Matić, Filip Đinović Foto: Instagram
A tko je njezin novopečeni suprug?
Đinović je istaknuti srpski džudaš i sudac iz Srbije.
Redovito nastupa na međunarodnim natjecanjima te sudjeluje u edukaciji mladih sportaša i predstavljanju novih pravila u džudu. Tijekom jedne takve edukacije u veljači u Pančevu, na kojem je kao sudac predstavio nova pravila koje je Svjetska judo federacija uvela početkom 2025., Đinović je doveo i Matić.
Ovaj 30-godišnjak se zbog ljubavi prema našoj sportskoj heroini, iz Beograda preselio u njezin rodni Split.
''Pa ne buni se, stvarno mu je super, nema nikakvih komentara. Ima
već ekipu, ide na plaže, u izlaske, tako da snašao se dobro...'', rekla je Barbara ranije za naš IN magazin.
Barbara Matić, Filip Đinović Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Barbara Matić - 2 Foto: Instagram
