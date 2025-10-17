Tko je novopečeni suprug naše sportske heroine? Zbog nje se preselio u Split

Barbara i Filip vjenčali su se nedaleko od Trogira, a on je također sportaš.

Naša proslavljena olimpijka Barbara Matić izgovorila je sudbonosno da srbijanskom džudašu i džudu suca Filipu Đinovića.

Više o tome pročitajte OVDJE.

Barbara Matić, Filip Đinović Foto: Instagram

Barbara Matić, Filip Đinović Foto: Instagram

A tko je njezin novopečeni suprug?

Pogledaji ovo Celebrity Kralj Charles ispisat će povijest u Vatikanu! Ovakav događaj čekao se 500 godina

Đinović je istaknuti srpski džudaš i sudac iz Srbije.

Redovito nastupa na međunarodnim natjecanjima te sudjeluje u edukaciji mladih sportaša i predstavljanju novih pravila u džudu. Tijekom jedne takve edukacije u veljači u Pančevu, na kojem je kao sudac predstavio nova pravila koje je Svjetska judo federacija uvela početkom 2025., Đinović je doveo i Matić.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kontroverzne ljubavi Toma Cruisea: Bizarni kult koštao ga je gotovo svakog braka i veze!

Nedugo nakon tog šuškanja o ljubavi potaknula je objavama na Instagramu. Više o tome pročitajte OVDJE.

Galerija 23 23 23 23 23

Ovaj 30-godišnjak se zbog ljubavi prema našoj sportskoj heroini, iz Beograda preselio u njezin rodni Split.

''Pa ne buni se, stvarno mu je super, nema nikakvih komentara. Ima

već ekipu, ide na plaže, u izlaske, tako da snašao se dobro...'', rekla je Barbara ranije za naš IN magazin.

Barbara Matić, Filip Đinović Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

O njihovom prvom javnom izlasku pisali smo OVDJE.

Barbara Matić - 2 Foto: Instagram

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Ženi koju su agencije odbijale zbog bizarnog razloga život se okrenuo preko noći

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Golišavi Zlatan Ibrahimović užario mreže videom iz saune: ''Izgledaš kao viking''

Pogledaji ovo inMagazin Lidija Bačić okrenula novo poglavlje u životu: ''Pa znaš šta, čudno je i meni, ali...''