Kontroverzne ljubavi Toma Cruisea: Bizarni kult koštao ga je gotovo svakog braka i veze!

Tri braka, veze s najvećim svjetskim zvijezdama i beskrajne glasine o scijentologiji, ljubavni život Toma Cruisea prava je saga prepuna strasti, moći i kontroverzi koje su ga, čini se, uvijek koštale sretnog kraja.

Tom Cruise, glumac čija filmska karijera traje desetljećima, u privatnom je životu uporno neuhvatljiv.

Njegove veze često su ispunjene intenzitetom, kontroverzama i medijskim pričama, ali trajna ljubav mu je uvijek izmiče.

Tom Cruise - 1 Foto: Profimedia

Iako su njegova tri braka s Mimi Rogers, Nicole Kidman i Katie Holmes najpoznatiji, manje je poznato da se Tom Cruise početkom karijere povremeno povezuje i s legendarnom Cher. Njegov životopis bilježi da je Cruise u osamdesetima imao romantične veze s Melissom Gilbert, Rebeccom de Mornay, Patti Scialfaon, pa i s Cher.

S prvim brakom s Mimi Rogers, koju je oženio 1987. započinje ozbiljniji javni život ljubavnika.

Mimi Rogers i Tom Cruise - 5 Foto: Profimedia

Mimi Rogers i Tom Cruise - 4 Foto: Profimedia

Mimi Rogers - 4 Foto: Instagram

Njihov brak završio je 1990. nakon tri godine, uz spekulacije da je Tom već tada započeo novu vezu s glumicom koja će mu postati sljedeća supruga.

Riječ je, naravno o Nicole Kidman, koju je upoznao na snimanju filma "Days of Thunder". Vjenčali su se iste godine kada se Cruise rastao od Rogers, a tijekom 11-godišnjeg braka posvojili su dvoje djece Isabellu i Connora.

Tom Cruise i Nicole Kidman - 1 Foto: Profimedia

Tom Cruise i Nicole Kidman - 3 Foto: Profimedia

Njihov razvod 2001. bio je šokantan, kako za javnost, tako i za Kidman, koja je kasnije izjavila da ju je iznenadilo kada je Tom podnio papire za razvod. Jedan od razloga navodila se upravo scijentologija, čiji su vođe smatrali kako ga Kidman previše odvaja od kulta.

Nicole Kidman i Tom Cruise (Foto: Profimedia) Foto: profimedia

Nicole Kidman i Tom Cruise (Foto: AFP) Foto: afp

Pogledaji ovo Celebrity Sestra mladog pjevača čija je smrt sve šokirala podijelila srceparajuću objavu

Što god da je bio razlog, mnogi će se sjetiti fotografije Nicole Kidman koja je skakala od sreće nakon zaključenja braka, a glumica je pronašla sreću s country glazbenikom Keithom Urbanom, od kojeg se i ona rastala ove godine.

Jedna od najzanimljivijih romansi u periodu između njegovih brakova bila je ona s Penélope Cruz. Par je navodno započeo vezu 2001., na setu filma "Nebo boje vanilije", ubrzo nakon Cruiseova razvoda od Nicole Kidman.

Tom Cruise i Penelope Cruz - 7 Foto: Profimedia

Tom Cruise i Penelope Cruz - 4 Foto: Profimedia

Zajedno su bili tri godine, a iako su djelovali skladno, 2004. su odlučili otići svatko svojim putem. I Cruz je našla svoju sreću s drugim muškarcem i to sa sunarodnjakom Javierom Bardemom.

Iako je Cruiseov publicist tvrdio da prekid nije bio povezan s Crkvom scijentologije, dugogodišnje medijske spekulacije navode da je Cruz odbila prihvatiti određene crkvene zahtjeve, pa su odnosi propadali pod tim pritiskom.

Tom Cruise i Penelope Cruz - 2 Foto: Profimedia

U jednom kasnijem intervjuju, Cruz je izjavila:

''Nikad se nisam zaljubila u nekoga s kim radim. Ako nešto postane prijateljstvo, tek onda, mjesecima kasnije, može se razviti u nešto više. To je uvijek misterija.''

Pogledaji ovo Zanimljivosti Glumiti je počeo zbog poremećaja koji mu je stvarao probleme, a sad vodi najtežu borbu izvan filmskog seta

Iduća Cruiseova veza je podignula veliku prašinu diljem svijeta. Riječ je, naravno o Katie Holmes, koja je još kao tinejdžerica bila obožavateljica glumca.

Tom Cruise i Katie Holmes - 5 Foto: Profimedia

Brak s Katie Holmes bio je jedini u kojem su pritisci, medijska pozornost i vjera (scijentologija) izravno ušli u javnu naraciju. Cruise je 2005. u emisiji Oprah Winfrey skočio na kauč i dramatično javno izjavio svoju ljubav prema Holmes — scena koja je postala dio pop-kulture. Iako se i ovaj brak, u kojem je dobio kćer Suri, činio idiličan, Holmes je iznenadila sve kada je podnijela zahtjev za razvod. Kao i u slučaju Kidman, i ovdje je scijentologija bila kamen smutnje.

Katie Holmes i Suri Cruise - 5 Foto: Profimedia

Katie Holmes i Suri Cruise Foto: Profimedia

Holmes u sudskim je dokumentima 2013. navela da je razvod pokrenut u dijelu da zaštiti Suri od scijentologije.



Prema nekim izvještajima, nagodba razlaza uključivala je velike novčane iznose i uvjete koji su sprječavali Holmes da kritizira Cruisea ili Crkvu scijentologije i javno se pojavljuje s novim partnerima neko vrijeme — premda Holmes to nije izravno potvrdila.

Tom Cruise i Katie Holmes - 10 Foto: Profimedia

Tom Cruise i Katie Holmes - 4 Foto: Profimedia

Štoviše, izvori bliski Holmes kažu da joj je stalo do reputacije Ane de Armas i da ju je navodno upozoravala na opasnost ulaska u njegov svijet scijentologije.

Naime, u strahu da se njezina kći ne priključi opasnoj organizaciji u sklopu scijentologije Sea Orgu, glumica je počela mijenjati brojeve telefona i uz pomoć oca odvjetnika podnijeti zahtjev za razvod bez da je Cruise sumnjao. Na kraju, dogovor je brzo postignut, a zbog kulta kojem pripada, Cruise nije vidio kćer više od desetljeća.

Tom Cruise i Katie Holmes - 3 Foto: Profimedia

U 2025. godini Cruise je bio povezivan s kubansko-španjolskom glumicom Anom de Armas. Iako nijedna strana nije službeno potvrdila vezu, medijski izvori kažu da su se prvi put počeli viđati početkom godine.

Pogledaji ovo Celebrity Haris Džinović komentirao zaruke bivše supruge, iskreno je rekao što misli



Par je viđen zajedno u Vermontu, Londonu i Španjolskoj, a de Armas je u intervjuu na Good Morning America opisala vezu kao zabavnu i navela da rade na nekoliko projekata zajedno.

Ana de Armas - 2 Foto: Profimedia

Tom Cruise i Ana de Armas - 2 Foto: Profimedia

Međutim, prema izvorima, romansa je navodno završila nakon devet mjeseci.

''Tom i Ana su se stvarno lijepo slagali, ali uskoro su shvatili da ne idu zajedno do kraja… iskra je nestala'', rekao je izvor.

Galerija 24 24 24 24 24

Znate li pravo ime Toma Cruisea? Promijenio ga je zbog tužnog razloga, više pročitajte OVDJE.

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Sve je jasnije što najljepša sportašica u povijesti skriva iza ove školske torbe!

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Bolest dramatično napreduje: Fotografije zavodnika s malih ekrana slamaju srce