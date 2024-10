Ovom je neodoljivom šarmeru 55 godina, ali po ovakvom torzu teško bi se to dalo zaključiti!

Javier Bardem u novom se intervjuu dotaknuo ljubavi s Penelope Cruz koja traje gotovo dva desetljeća.

Španjolski glumac Javier Bardem pokazao je impresivnu fizičku spremu u fotografiranju koje je napravila njegova supruga Penelope Cruz za magazin The Gentleman's Journal.

Fotografije koje je uslikala Penelope možete pogledati OVDJE.

U intervjuu, u kojem su pozornost ukrale njegove golišave fotografije, Bardem se dotaknuo ljubavne veze s Cruz koja je započela nakon snimanja filma "Vicky Cristina Barcelona" 2007. godine. Međutim, zvjezdani par upoznao se puno ranije.

"Ona je imala 17, a ja 22. Bio je to njezin prvi film a meni jedan od mojih prvih filmova. Veliki film", izjavio je Bardem referirajući se na film "Šunka, šunka". "Upoznali smo se na testu garderobe, gdje smo se pogledali, i valjda se nešto dogodilo. Nešto što nema nikakva objašnjenja i nadilazi logiku i rasuđivanje."

No iako je već bilo iskrica, nisu započeli vezu: "Ali nekada smo imali drukčije živote, različite ciljeve i ciljeve. Ipak, nešto je bilo tu - energija, kemija, način da se oslonimo jedni na druge kao ljudska bića. I to je tako dugo ostalo, iako se nismo vidjeli niti razgovarali dugi niz godina."

Snimanje filma "Vicky Cristina Barcelona" pod palicom Woodyja Allena ponovno ih je ujedinilo, i tada su shvatili da i dalje postoje osjećaji između njih.

"Shvatili smo da su osjećaji još uvijek živi. Vrlo živi. Na naše iznenađenje! No dogodilo se da smo oboje bili samci u tom trenutku, pa se prirodno dogodilo ono što se moralo dogoditi - dvoje se ljudi ponovno povezalo jer su dijelili gomilu stvari, puno više nego što su očekivali", priznao je Bardem. "Ali također smo dijelili da smo se upoznali i poznavali prije sve te buke, prije uspjeha i prije nego što nas je itko vidio drukčijim očima zbog onoga što smo sada bili, što smo postali. I to je važna baza, osloniti se na nekoga jer ga stvarno poznaješ i on tebe stvarno poznaje. Ti vidiš mene, ja vidim tebe. To je važno."

Par se vjenčao 2010. godine i ima dvoje djece. Više o počecima njihove veze pročitajte OVDJE.

Penelope Cruz ove je godine proslavila 50. rođendan, a što je sve rekla u intervjuu za Elle, pročitajte OVDJE.

