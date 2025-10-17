Glumiti je počeo zbog poremećaja koji mu je stvarao probleme, a sad vodi najtežu borbu izvan filmskog seta

Bruce Willis mnogima je bio omiljeni holivudski snagator, no teška borba s frontotemporalnom demencijom nagnala ga je da se povuče u krug obitelji.

Bruce Willis jedno je od onih imena koja su obilježila Hollywood. Od njegovih ranih dana, preko planetarnog uspjeha s "Umri muški" pa do posljednjih godina obilježenih borbom s teškom bolešću, priča ovog glumca, pjevača i producenta priča je o ustrajnosti, karizmi i ljudskoj snazi.

Rodio se 19. ožujka 1955. u u Idar-Obersteinu u Njemačkoj, otkud je njegova majka Marlene, a gdje je njegov otac David služio kao američki vojnik. Kada je imao samo dvije godine, obitelj se preselila u Sjedinjene Države i nastanila se u gradiću Carneys Pointu u saveznoj državi New Jersey.

U djetinjstvu se Willis suočio s mucanjem, zbog čega je često bio predmet zadirkivanja. No, upravo mu je kazalište pomoglo da prevlada taj problem – otkrio je da kad stane na pozornicu i uđe u lik, mucanje nestaje. Upravo to iskustvo potaknulo ga je na to da se počne baviti glumom.

Zanimljivo, njegovo pravo ime je Walter Bruce Willis, no za karijeru je odlučio koristiti samo "Bruce" jer je smatrao da zvuči snažnije i lakše pamtljivo.

Prije nego što je postao filmska zvijezda, Bruce je radio kao barmen u New Yorku, a taj mu je posao pomogao da kasnije stvori svoj prepoznatljivi "cool" stav pred kamerama. Prvu veću popularnost ostvario je zahvaljujući seriji "Slučajni partneri", u kojoj je glumio sa Cybill Shepherd, a uloga šarmantnog detektiva Davida Addisona donijela mu je Emmy i Zlatni globus.

Međunarodnu slavu donijela mu je uloga Johna McClanea u kultnom akcijskom klasiku "Umri muški". Film je redefinirao žanr i stvorio novog tipa akcijskog junaka – običnog čovjeka koji se nađe u izvanrednoj situaciji, a lik McClanea, sa svojim ironičnim humorom i legendarnom replikom "Yippee-ki-yay!", ušao je u povijest. Svaki nastavak te franšize dodatno ga je potvrđivao kao ikonu akcijskog filma.

Ukupno je glumio u više od 100 filmova, a bio je i producent, pa čak i pjevač — 1987. godine izdao je album "The Return of Bruno", koji je postigao komercijalni uspjeh. Ipak, odbio je nekoliko uloga u filmovima koji su kasnije postali veliki hitovi, a jedna od njih je uloga Sama u filmu "Duh", koja je pripala Patricku Swayzeju.

Ulogu koju nije mogao odbiti jest ona u seriji "Prijatelji", gdje je gostovao u nekoliko epizoda šeste sezone kao Paul. Naime, Willis i pokojni Matthew Perry zajedno su glumili u filmu "Ubojica mekog srca" i kladili su se da ako film dođe na vrh box officea, Willis će gostovati u "Prijateljima". Koliko mu je legla ta kratka uloga pokazuje i to da je dobio Emmy za najboljeg gostujućeg glumca u komediji.

Dvije su najvažnije ljubavi u njegovu životu. Od 1987. do 2000. bio je u braku s Demi Moore, s kojom je dobio tri kćeri, a unatoč razvodu, ostali su bliski prijatelji i često ih se može vidjeti zajedno na obiteljskim okupljanjima. Godine 2009. oženio se modelom i glumicom Emmom Heming, s kojom ima još dvije kćeri – Mabel Ray i Evelyn Penn. Obitelj je poznata po toplim odnosima i podršci, osobito otkako se Bruce suočio s teškom dijagnozom.

Posljednjih nekoliko filmova dočekano je na nož filmskih kritičara, a većina komentara isticala je njegovu glumu kao najveću manu. Istina se saznala 2022. kada je njegova obitelj objavila da se Willis povlači iz glume zbog afazije, poremećaja koji utječe na govor i razumijevanje jezika. Kasnije je potvrđeno da boluje od frontotemporalne demencije (FTD), progresivne neurodegenerativne bolesti koja utječe na ponašanje i komunikaciju.

Emma, Demi i kćeri preuzele su brigu i odgovornost za njega. Uz glumca je 24-satna medicinska skrb, liječnici ga posjećuju svakodnevno, a Emma i kćeri iz prvog braka Rumer, Scout i Tallulah svako toliko u javnost objave novosti o njegovu zdravlju i pokušavaju potaknuti promjene u vezi skrbi pacijenata s demencijom.

Iako se povukao iz javnog života, Bruce Willis ostaje simbol holivudske karizme, duhovitosti i izdržljivosti.

Od djeteta koje se borilo s mucanjem do svjetske superzvijezde, od policajca Johna McClanea do brižnog oca i supruga, Bruce Willis ostaje dokaz da pravi junaci ne žive samo na ekranu.

