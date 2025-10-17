Bolest dramatično napreduje: Fotografije zavodnika s malih ekrana slamaju srce

U samo šest mjeseci od službene dijagnoze do danas zdravstveno stanje Erica Danea vidno se pogoršalo.

Glumac Eric Dane, kojeg mnogi pamte po ulogama u serijama "Uvod u anatomiju" i "Euforija", ove je godine otkrio kako boluje od amiotrofične lateralne skleroze. Koliko bolest napreduje vidi se kada se uspoređuju novije fotografije s onima iz travnja, kada je to objavio u medijima.

Pedesetdvogodišnji glumac u samo šest mjeseci vidno je oslabio, a fotografi su ga uslikali dok je teškom mukom uz pomoć asistentice izlazio iz automobila i sjeo na invalidska kolica u zračnoj luci u Torontu. Odjeven ležerno, u kariranu košulju, trenirku i bejzbolsku kapu, držao je glavu pognutu, s ozbiljnim izrazom lica.

Galerija 31 31 31 31 31

Eric Dane - 4 Foto: Profimedia

Eric Dane - 6 Foto: Profimedia

Eric Dane - 5 Foto: Profimedia

Eric Dane - 1 Foto: Profimedia

Pojavljivanje dolazi nekoliko tjedana nakon što je Dane imao poteškoća s govorom u zračnoj luci u Washingtonu kad ga je fotograf upitao: "Što biste poručili svojim obožavateljima koji se nadaju da ste dobro?", a Dane je tiho odgovorio: "Zadrži vjeru, čovječe."

Pogledaji ovo Celebrity Lille u čipkastom grudnjaku i kožnoj minici rasplamsala atmosferu u Zagrebu!

Kako je poručio njemu blizak izvor, Dane se teško nosi s vlastitom smrtnošću.

Eric Dane - 2 Foto: Profimedia

Eric Dane Foto: Profimedia

Eric Dane - 3 Foto: Profimedia

Eric Dane - 3 Foto: Profimedia

"Nitko ne želi razmišljati o vlastitoj smrtnosti, ali upravo kroz to Eric sada prolazi. Svjestan je svoje sudbine i pokušava shvatiti kako najbolje iskoristiti vrijeme koje mu je ostalo — kako biti svjetionik nade i pomoći drugima koji se bore. Također želi provesti što više vremena s obitelji i prijateljima", izjavio je izvor.

Eric Dane - 1 Foto: Profimedia

Eric Dane - 4 Foto: Profimedia

Eric Dane - 3 Foto: Profimedia

ALS, poznat i kao Lou Gehrigova bolest, rijedak je i neizlječiv poremećaj motornih neurona koji svake godine pogađa oko 5000 Amerikanaca. Simptomi brzo napreduju i teško ih je otkriti u ranim fazama, što je na vlastitoj koži osjetio Dane. Prve znakove slabosti u desnoj ruci primijetio je početkom 2024. misleći da je jednostavno "previše tipkao" ili da mu je ruka umorna. Nakon mjeseci pretraga i posjeta brojnim specijalistima službenu dijagnozu dobio je u travnju, a već do lipnja izgubio je funkciju desne ruke.

Iako životni vijek oboljelih od ALS-a obično iznosi između tri i pet godina, kod njega bolest napreduje brzo i bolno, no unatoč svemu njegovi prijatelji tvrde da ostaje hrabar. U intervjuu za Good Morning America kazao je kako se bori zbog svojih kćeri Billie i Georgije, koje je dobio s Rebeccom Gayheart.

Eric Dane - 1 Foto: Profimedia

Eric Dane - 5 Foto: Profimedia

Eric Dane, Grey's Anatomy Foto: Profimedia

Unatoč napretku bolesti, Dane je snimio treću sezonu "Euforije" i film "Countdown", svjestan ograničenja.

"I dalje sam pun nade. Ne mislim da je ovo kraj moje priče. U srcu osjećam da ovo nije moj kraj", poručio je Dane.

Više o ovoj teškoj bolesti pročitajte na Krenizdravo.hr (OVDJE).

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Koji je izvor mladosti glumice koja ima ovakvu figuru u 60. godini?

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Livakovići podijelili prve prizore s novorođenom kćerkicom, dali su joj baš lijepo ime

Pogledaji ovo Celebrity Potez malenog Blooma zbunio je Maju, no njegov odgovor sve je iznenadio!

Pogledaji ovo Celebrity Već nova djevojka? Bivši Severinin suprug viđen je u društvu lijepe brinete