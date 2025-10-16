Potez malenog Blooma zbunio je Maju, no njegov odgovor sve je iznenadio!

Maja Šuput objavila je preslatki video Blooma, koji je, već odjeven, navukao dodatnu trenirku uz preslatko objašnjenje.
Maja Šuput ponovno je raznježila i nasmijala pratitelje na Instagramu zahvaljujući svom preslatkom sinu Bloomu, koji je još jednom pokazao koliko je poseban.3 vijesti o kojima se priča "Jako nam nedostaješ" Snaha Halida Bešlića oglasila se nakon dženaze, izazvala je mnogo reakcija tradicija i poštovanje Koja je simbolika obilježja na lijesu Halida Bešlića? da ti srce pukne! Otkriveno zašto Sejda nije bila na sprovodu voljenog supruga Halida Bešlića
U novom videu koji je pjevačica objavila na svom profilu mališan se sprema za izlazak u park. No iako je već bio odjeven, odlučio je navući još jednu trenirku preko odjeće. Na Majino pitanje što to radi, spremno je odgovorio:
"Oblačim se da budem još ljepši!"
Bloom Tatarinov - 3 Foto: Maja Šuput/Instagram
Pogledaji ovo Nekad i sad Je li odlazak pod nož pomladio ženu koja je zaštitno lice ovog brenda već dva desetljeća?
Bloom je, kao i uvijek, bio pravi mali showman – sa sunčanim naočalama, šarenim čarapama i ozbiljnim stavom, potpuno spreman za modnu pistu... ili barem dječje igralište.
Bloom Tatarinov - 2 Foto: Maja Šuput/Instagram
"Objasnio", dodala je Maja uz video.
Maja Šuput i Bloom - 5 Foto: Instagram
Maja Šuput i Bloom - 8 Foto: Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Kraljica oblina pomela je modnu pistu brenda koji se odvažio na preokret!
OVDJE poslušajte Balaševićevu "Oliveru" u izvedbi Majina Blooma.
Galerija 25 25 25 25 25
OVDJE pogledajte koje bi ime Maja odabrala da je rodila djevojčicu.
1/4 >> Pogledaji ovu galeriju +0 inMagazin Kako je to biti fratar? Sve o životu u habitu ispričala su nam tri mlada franjevca
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Sergej Ćetković šokirao obožavateljicu u restoranu: "Ovo ću pamtiti do kraja života!"
Pogledaji ovo inMagazin Naš proslavljeni alpinist otkrio kakve su ga tragedije pratile pri usponu na Everest te kako je i sam jedva preživio