Kraljica oblina pomela je modnu pistu brenda koji se odvažio na preokret!

Ashley Graham zasjala je na pisti Victoria’s Secreta, potvrđujući da su se modni standardi napokon promijenili.

Sve je stalo kad je na modnu pistu Victoria's Secreta ove godine stao najpoznatiji svjetski plus size model, Ashley Graham.

U crnom donjem rublju te s crnim krilima prekrivenima sitnim šljokicama svima je oduzela dah, a njene fotografije pogledajte u nastavku.

Ashley Graham - 1 Foto: Profimedia

Ashley Graham - 6 Foto: Profimedia

Ashley Graham - 4 Foto: Profimedia

Ashley Graham - 3 Foto: Profimedia

Ashley Graham prošle je godine prvi put zakoračila na pistu Victoria’s Secre­ta. Taj trenutak označio je važan preokret za brend koji se godinama suočavao s kritikama zbog manjka različitosti među modelima.

Ashley Graham - 6 Foto: Profimedia

Ashley Graham - 7 Foto: Profimedia

Graham je priznala da je isprva oklijevala prihvatiti poziv — Victoria’s Secret nije oduvijek bila poznata po inkluzivnosti kada je riječ o punijim ženama.



Međutim, novo strateško usmjerenje brenda, posebno njihova volja za proširenje palete veličina i promicanje raznolikosti, bila je ključna motivacija da se angažira.

Ashley Graham - 2 Foto: Profimedia

Ashley Graham - 4 Foto: Profimedia

Ashley Graham - 6 Foto: Profimedia

Tko je Ashley Graham i zašto je važna?

Ashley Ann Graham, rođena 30. listopada 1987. u Lincolnu, Nebraska, američka je manekenka i poznata zagovornica body positivity pokreta.



Manekenstvom se počela baviti već u tinejdžerskim danima — u 12. godini otkrili su je tijekom šetnje mallom, da bi 2001. potpisala prvi ugovor s agencijom Wilhelmina. Jedan od njezinih velikih proboja dogodio se 2016. godine kad je postala prva plus size manekenka koja je osvanula na naslovnici "Sports Illustrated Swimsuit Issue".

Ashley Graham (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Tijekom karijere redovito je zagovarala zastupanje raznolikih tijela, vidljivost celulita, prihvaćanje prirodnih oblika i odbacivanje rigidnih standarda ljepote.

Graham je također radila kao dizajnerica donjeg rublja (linija za Addition Elle) i vodila projekte kojima je cilj osnaživanje žena.

Ashley Graham - 5 Foto: Profimedia

Ashley Graham - 4 Foto: Profimedia

U siječnju prošle godine manekenka je dobila blizance sa suprugom Justinom Ervinom, kojeg je upoznala 2010. godine.

Ashley Graham (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

