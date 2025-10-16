Je li odlazak pod nož pomladio ženu koja je zaštitno lice ovog brenda već dva desetljeća?

Adriana Lima zablistala je na modnoj reviji kao nekada – vitkija, samouvjerena i podjednako neodoljiva, unatoč glasinama koje je prate.

Na spektakularnom povratku Victoria's Secret Fashion Showa 2025. u New Yorku, jedna od najvećih ikona tog brenda, Adriana Lima, još jednom je pokazala zašto nosi titulu vječne muze modne industrije.

Iako su prošle godine otkako je prvi put zakoračila na VS pistu, brazilska ljepotica i u 44-godini očarala je publiku kao da vrijeme za nju ne postoji. Lima se pojavila u dvije potpuno različite, ali jednako upečatljive kombinacije koje su prikazale kontrast njezine karizme: snagu i nježnost, tamu i svjetlo.

Adriana Lima Foto: Profimedia

Prvo se pojavila u crnoj čipkastoj kombinaciji sa srebrnim krilima koja su stvarala dramatičan efekt u pokretu.

Adriana Lima Foto: Profimedia

Adriana Lima Foto: Profimedia

Adriana Lima Foto: Profimedia

Nakon snažnog nastupa u crnom, Adriana se vratila na pistu u drugom, nježnijem izdanju koje je oduzelo dah. U uskom, prozirnom bodiju prošaranom svjetlucavim detaljima i s raskošnim krilima u brončanim tonovima, Lima je izgledala zanosno.

Adriana Lima Foto: Profimedia

Što kažete na njezina izdanja?

Prekrasna je, uvijek bila i ostala

Sigurno je išla pod nož, nije joj to trebalo

Adriana je ranije otkrila kako bi voljela da je ljudi gledaju izvan okvira njezina lica i tijela, iako je brojni već godinama prozivaju da je pretjerala s filerima i botoksom.

"Istina je da se u trudnoći obično jako udebljam, ali moram razmišljati o sebi. Imala sam druge prioritete. Srećom, imala sam podršku obitelji, a sada je sve to prošlost. Moda je za nas žene, koje inače kupujemo i koje smo svjesne što se tamo događa, pa treba slaviti svaki trenutak u životu. I trenutačno se osjećam odlično", rekla je, a atraktivna manekenka ni u trudnoći se nije libila prošetati modnim pistama.

Adriana Lima - 1 Foto: Profimedia

Adriana Lima - 5 Foto: Profimedia

Adriana Lima - 4 Foto: Profimedia

O plastičnim operacijama osvrnula se jednom prilikom na društvenim mrežama.

"Ovo je lice umorne mame jedne tinejdžerice i dvoje predtinejdžera, od toga jednog aktivnog dječaka, jednogodišnjaka koji uči hodati, i tri psa... Hvala na brizi'', napisala je uz fotku bez šminke iz svoje kuhinje.

Adriana Lima Foto: Afp

Inače, Adriana je bila anđelica Victoria's Secreta od 1999. do 2018. godine, a uz to je bila ambasadorica IWC-a, Pume, Maybellinea i Choparda.

Iza nje je brak sa Srbinom Markom Jarićem, s kojim se vjenčala 2009. godine a 2014. godine objavili su da se rastaju, a razdvod su finalizirali dvije godine kasnije. Zajedno su dobili dvije kćeri, Valentinu i Siennu.

Novu sreću pronašla je s Andreom Lemmersom, s kojim je 2023. godine dobila sinčića. Prošle godine su se i vjenčali, a više o tome pročitajte OVDJE.

Adriana Lima i Andre Lemmers - 3 Foto: Profimedia

Adriana Lima (Foto: Profimedia) Foto: profimedia

Adriana Lima (Foto: Profimedia) Foto: profimedia

